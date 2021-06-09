Криминального авторитета застрелили за месяц до суда в Рени: что известно о соратнике беглого наркобарона

Василий Паниогло, погибший от рук киллера 7 июня в Рени, помимо легального бизнеса имел непосредственное отношение к организованной преступной группировке "Румына", который контролирует криминальный бизнес в Одесской области. Мужчину убили в тот же день, когда в реестре судебных решений появилась информация об обвинении в отношении него.

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ЧП произошло около 16 часов 7 июня на улице Спортивной. По информации источников OBOZREVATEL, киллер поджидал Василия Паниогло на улице возле ворот гостиницы "Парма".

Он три раза выстрелил в 65-летнего "авторитета", затем перебежал дорогу и скрылся на территории нежилого дома. Убийца был высокого роста, в черной одежде и в маске-балаклаве.

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"Паниогло получил огнестрельные ранения грудной клетки (причем не в сердце, а справа), бедра правой ноги и голени левой. Его успели довезти до Ренийской районной больницы, которая находится поблизости, но спасти жизнь раненого врачам уже не удалось – криминальный авторитет скончался в реанимации", – сообщил собеседник OBOZREVATEL.

Как рассказала OBOZREVATEL начальник управления коммуникации полиции Одесской области Любовь Гордиевская, сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. "Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются", – добавила спикер.

Паниогло, как выяснил OBOZREVATEL, был директором и учредителем благотворительного фонда "Теплый дом", частным предпринимателем (деятельность отелей и др.), соучредителем ООО "ЯН-ТОРГ" (пресноводная рыбалка), а также собственником гостиницы, возле которой в него стреляли.

Небольшой отель "Парма" имел своеобразную репутацию и давно прославился как "штаб-квартира" известного главаря ОПГ Олега Попеско ("Олег Ренийский", "Румын"). Именно с этим криминальным авторитетом, по информации источников, и был близок последние годы Паниогло.

Интересный факт: несмотря на то, что Паниогло, по словам источников в правоохранительных органах, был далеко не бедным человеком, он находится в реестре должников. Причем долги были за коммунальные услуги. Например, только АО "Одессагаз" пыталось взыскать с "авторитета" более 30 тысяч гривен.

А всего за несколько дней до гибели от рук киллера, 3 июня, в Ренийском районном суде Одесской области состоялось подготовительное заседание по делу об обвинении Паниогло в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 ч.1 УК Украины ("Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения").

Рассмотрение дела, следующее заседание, было назначено на 5 июля 2021 года.

На чем его "прижали" правоохранители – на торговле оружием, сбыте или же "просто" ношении незарегистрированного оружия – пока неизвестно. Но "авторитету" грозило до 7 лет лишения свободы.

Василий Паниогло ("Паня") давно находился в поле зрения правоохранительных органов. Еще в 90-х годах он был членом преступной группировки небезызвестного Василия Мариянчука ("Чечен", "Бухгалтер"), которого суд приговорил к пожизненному лишению свободы за особо тяжкие преступления.

Банда Мариянчука совершала заказные убийства в Украине. В том числе:

главного редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко;

председателя одесского арбитражного (хозяйственного) суда Бориса Вихрова;

президента компании "Бипа-Мода" Аркадия Табачника;

друзей бывшего городского головы Одессы Эдуарда Гурвица – Сергея Варламова и Игоря Свободы.

Долгие годы Паниогло, по информации правоохранителей, состоял в организованной преступной группировке Олега Попеско ("Румын", "Олег Ренийский"), которая ранее входила в банду "Бухгалтера".

Попеско после задержания в 2020 году сбежал за границу. Сейчас "Румын" находится в розыске, но несмотря на это, по словам источников, спокойно живет под другим именем в Румынии и оттуда управляет своей криминальной империей.

В Одесской области одним из основных его "направлений" являются наркотики, которые затем идут в ЕС. Также подконтрольные ему группировки запугивают местных бизнесменов, предпринимателей, фермеров и обкладывают их данью.

Последнее время в регионе идет бандитский передел, конкуренты пытаются ограничить аппетиты "Румына", в том числе перекрыть ему контрабандные пути. С этим и связывают заказное убийство его давнего сообщника Василия Паниогло.