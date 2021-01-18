Кремлю не нужен 'золотой мост' Украины, у него другая цель, – Тука

Российская Федерация не оставит оккупированные территории Донбасса даже в условиях уступок Украины. Кремль продвигает собственный сценарий.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Золотой мост" возможностей для завершения войны на Донбассе, о котором заявили в Трехсторонней контактной группе, может означать определенные решения украинской власти относительно "особого статуса" Донбасса, предположил он.

"Гипотетически "золотой мост" может выглядеть так: Украина пойдет на некоторые уступки относительно так называемого особого статуса Донбасса, и именно эти уступки могут быть использованы Путиным в качестве того, что, мол, Россия дожала Украину", – сказал Тука.

Он отметил, что речь не может идти об изменениях в Конституцию Украины. Однако, возможны определенные решения относительно особенностей местного самоуправления Донбасса.

В этом контексте он напомнил о тематическом законопроекте вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который касается введения переходного периода.

В то же время Тука заверил, что все эти уступки со стороны Украины не будут иметь должного эффекта, поскольку Кремль преследует другую цель.

"Даже если Украина согласится выполнить все требования минского плана мирного урегулирования в том виде, в котором их трактует РФ, Россия все равно не оставит Донбасс. С моей точки зрения, к сожалению, все идет к повторению сценария так называемой Приднестровской молдавской республики-2" , – сказал он.

"К сожалению, я вижу некоторые признаки, что вроде бы наши чиновники готовы к такому сценарию – ни войны, ни мира, возобновление экономического сотрудничества и тому подобное. В конце концов мы получим неконтролируемую территорию, которая, тем не менее, продолжает быть в состоянии оккупированной", – добавил Тука.

Как писал OBOZREVATEL, 12 января в Берлине состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки". Украинская сторона предложила "золотой мост" – комплекс мероприятий для завершения войны на Донбассе.