Кремлю не нужен туризм в Крыму, – Лиев

Почти 15% населения оккупированного Россией Крыма страдает от действий оккупационных властей в туристической отрасли. Кремль захватывал полуостров не для развития туризма.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев. "Их просто обманули. Их захватили. По ним прошелся мощнейший в мире пропагандистский каток, который мало кто может выдержать", – отметил он.

"Туристический бизнес Крыма страдает. В нем непосредственно задействовано более 50 тысяч человек и еще почти 200 тысяч, которые задействованы в смежных отраслях. То есть 250 тысяч, почти 15% всего населения Крыма имеет с этим проблемы", – констатировал экс-чиновник.

В то же время он сказал, что, захватывая Крым, Россия не преследовала цель развития туристической отрасли полуострова.

"Российская Федерация захватывала Крым вовсе не для того, чтобы развивать там туризм и вовсе не для того, чтобы доходы крымчан росли. А захватывала она для того, чтобы иметь там военные базы. Военные базы в Крыму растут как грибы после дождя, и у них с ними все хорошо", – заявил Лиев.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины сообщила, что пока сохраняется опасность военного вторжения России со стороны оккупированного Крыма. В частности, по информации ведомства, страна-агрессор усиливает военный потенциал.