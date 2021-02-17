Чийгоз о нехватке воды в Крыму: нужна твердая позиция, оккупанты будут бежать

В ситуации острой нехватки воды в оккупированном Россией Крыму Кремль будет использовать любой шанс, чтобы решить проблему и давить на руководство Украины. Впрочем, если Киев продемонстрирует твердую позицию, оккупанту придется отказаться от своих планов.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. "Тогда они все свои планы, извините, в одно место засунут и из Крыма быстрее будут бежать. Не переселять людей, а скорее будут бежать из Крыма", – сказал он.

По словам Чийгоза, украинская власть в определенной степени способствовала усилению давления со стороны России по вопросу восстановления водоснабжения Крыма, поскольку не озвучивала свою четкую позицию и оставляла пространство для маневров. "Это все вдохновляло оккупантов и коллаборационистов", – отметил он.

Однако Чийгоз подчеркнул, что оккупантам не удастся решить проблему воды в Крыму самостоятельно. "Проблему воды самостоятельно они решить не смогут, какие бы планы они ни писали. Это не китайский удлинитель, который можно с Кубани временно провести и что-то решить", – сказал он.

"Сейчас надо четко понимать, что вода для оккупанта, в первую очередь, для военных баз очень важна. А значит, они будут искать какие-то механизмы и пойдут на все, чтобы или отдать Крым, или получить воду из Украины", – подчеркнул Чийгоз.

Комментируя заявление "главы парламента" Крыма Владимира Константинова о том, что Северо-крымскому каналу следует уделить внимание, он предположил, что оккупанты могут рассматривать любые планы.

"В их сумасшедших головах много идей. Они будут использовать любой шанс для того, чтобы давить и взять воду. Но нам нужно сейчас, я имею в виду власть, которая за полтора года наделала столько ошибок – сейчас надо четко показывать врагу, что ни сантиметра больше они сюда со стороны Крыма не смогут пройти", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в водохранилищах Крыма продолжает снижаться уровень воды. Симферопольское водохранилище заполнено всего на 7%.