Кремль воюет на Донбассе, как в Сирии, – Казанский

Террористические "Л/ДНР" фактически являются частными военными компаниями (ЧВК) Кремля. В Украине РФ использует те же методы войны, что в Сирии и Ливии.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист, блогер Денис Казанский. "Методы в России одни и те же. Она использует их уже с начала этого конфликта. Фактически Россия воюет при помощи так называемых частных военных компаний, которые она использует и в Сирии, и в Ливии, и в Украине", – отметил он.

"ДНР" и "ЛНР" – это фактически частные военные компании России. Да, это не официальная российская армия, но они получают российское оружие, получают зарплату в российских рублях и полностью действуют в интересах Российской Федерации", – отметил Казанский.

По его оценкам, донбасские "республики" является квази-образованиями, которые Кремль использует как некий плацдарм, в частности, для возможного расширения экспансии.

В этом контексте журналист напомнил о недавнем форуме "Русский Донбасс", на котором были провозглашены подобные цели. "На так называемом форуме "Русский Донбасс" открыто объявили, что цель этих "ДНР" и "ЛНР" – захват новых территорий Украины и создание "русского национального государства".

Казанский отметил, что Украине удалось остановить экспансию России. Но заставить агрессора покинуть территорию Украины смогут только жесткие действия Запада. "Работать надо в таком направлении, чтобы эта война стоила России очень дорого, чтобы в определенный момент Россия поняла, что не может тянуть это дальше", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что объединение террористических "ДНР" и "ЛНР" в одну "республику" было бы ошибкой Москвы, которой могла бы воспользоваться Украина.