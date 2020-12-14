Эксперт дал прогноз по обострению боев на Донбассе и назвал цель Путина

В ближайшее время Российская Федерация будет жестко настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений в трактовке Кремля, а обстрелы на Донбассе усилятся.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил военный эксперт Олег Жданов. "На сегодняшний день Российская Федерация прибегла к шантажу, сменила тактику в отношении Украины в том смысле, что они сейчас будут жестко настаивать на выполнении Украиной Минских договоренностей так, как они их трактуют", – заявил он.

По оценкам эксперта, в ближайшее время "нет никаких шансов" на встречу в "нормандском" формате глав государств или глав внешнеполитических ведомств четырех стран.

По его мнению, причина заключается в том, что "Украина взяла очень много обязательств". "В частности, 11 марта господин Ермак подписал их целый ряд", – добавил он. Таким образом, в новой "нормандской" встрече нет смысла, поскольку, согласно позиции России, "Украина не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств".

"Поэтому обстрелы будут усиливаться. На сегодняшний день мы наблюдаем применение артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров. У нас снова есть раненые. Я думаю, количество обстрелов будет только расти", – подытожил Жданов.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины разрабатывает альтернативный план мирного урегулирования ситуации на Донбассе.