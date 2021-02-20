Россияне надеялись на Зеленского, а теперь Кремль раздражен действиями Украины, – Тука

Кремль пошел на конфронтацию с коллективным Западом по двум причинам, в частности, из-за большого раздражения действиями руководства Украины.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "У меня есть двойственное чувство", – отметил он.

По словам Туки, первая причины конфронтации заключается в необходимости объединения электората накануне очередных парламентских выборов в России. В частности, из-за проблем с рейтингом правящей партии.

"Не секрет, что рейтинг "Единой России" не рухнул, но он меньше, чем нынешнее присутствие депутатов от этой фракции в Думе. Следовательно, фактически, если ничего не вводить, то в будущем составе Госдумы единороссов будет меньше, чем сейчас. Это недопустимо с точки зрения идеологемы нынешней России", – сказал он.

По оценкам Туки, чтобы исправить ситуацию, Кремль предпримет "старый как мир" прием – поиск внешнего врага. На его роль "назначен" коллективный Запад. В этом контексте экс-замминистра заметил, что уровень "промывания мозгов" россиян на пропагандистских телеканалах перешел все границы.

Вторая причина конфронтации заключается в том, что "российские власти сейчас испытывает большое раздражение", – продолжил Тука.

"После победы Зеленского у россиян были огромные надежды, что им удастся этого невежественного, неопытного и мало приспособленного к политической жизни человека привести в свою повестку дня. И сейчас они видят, что этого не удается", – констатировал он.

В то же время Тука заметил, что это произошло не столько благодаря заслугам самого президента, сколько благодаря гражданской позиции украинцев. "Просто в Украине существует большое количество рядовых граждан, которые не позволят сделать шаги, к которым стремится Кремль, никому из власти".

Еще одним поводом для раздражения Кремля Тука назвал проигрыш на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин пообещал, что будет и дальше поддерживать " ЛНР" и " ДНР" на Донбассе. Его прес-секретарь Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит помогать русскоязычному населению Донбасса.