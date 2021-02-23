Есть несколько причин провокаций на Донбассе. Дело в том, что Вооруженные силы Украины стабильно сохраняют режим тишины и ведут огонь только в ответ. Украинские Вооруженные силы и сама Украина ежедневно не только заявлениями, но и действиями опровергает любое наличие внутреннего конфликта, как это хочет показать Российская Федерация.

Зато российские наемники получают зарплату за то, что ведут войну, за то, что ведут обстрелы по украинским войскам. Им нужно показывать, что активные военные действия ведутся не только с их стороны, но и со стороны украинской армии по ним.

Чтобы объяснять российскому налогоплательщику, почему его налоги идут на эту войну, почему Россия продолжает удерживать наемников на оккупированных территориях, им нужны такие картинки, которые используются для информационных операций, в том числе и на внутреннюю российскую аудиторию.

И на мировую аудиторию. Потому что Россия постоянно на всех площадках пытается представить Украину как агрессора, как нарушителя мира.

Что касается новых провокаций, то мы слышали заявления от нашего военного руководства, от военных экспертов, занимающихся исследованиями, что Россия продолжает накапливать силы и средства на украинском направлении.

Недавно мы видели, как с участием высокооплачиваемых российских пропагандистов проходил "форум" "Русский Донбасс", где фактически они представили доктрину, которая идеологически должна поддерживать российскую агрессию.

Они никуда не собираются уходить. Мы видим, что Россия собирается продолжать воевать.

Последние действия украинского руководства, санкции СНБО, наложенные на кума Путина Медведчука, которые я только приветствую, показывают, что российский план политической оккупации Украины фактически провален. Нанесен серьезный удар по их информационным ресурсам, а сейчас будет нанесен удар и по финансовым ресурсам.

Скорее всего, высоковероятен вариант именно эскалации, расширения военной агрессии России для того, чтобы принудить Украину к переговорам на российских условиях.

Как только мы увидим развертывание полевых госпиталей, увеличение количества обстрелов, увеличение передвижения российской техники через нашу границу, можно будет говорить о непосредственных планах.

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