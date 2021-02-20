Путин не может устроить наступление на Украину: Жданов назвал причину

Российская Федерация не может устроить широкомасштабное наступление и "двинуть" на Украину по объективным причинам. Однако ситуация на Донбассе будет обостряться.

Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Олег Жданов. "Насколько далеко может зайти Россия? Только количество обстрелов и нанесение нам потерь", – отметил он.

"Фактически прекращение огня закончилось с начала ноября, и на сегодняшний день это набирает обороты, мы несем потери. Мы уже наблюдаем конфронтацию на линии разграничения. Чем дальше, тем будет хуже", – добавил он.

По мнению эксперта, на сегодня страна-агрессор имеет только два рычага влияния на Украину: активизация боевых действий и пропагандистские мероприятия на оккупированных территориях. "Другого инструмента у Российской Федерации нет – только нанесение нам потерь на фронте и проведение политических мероприятий вроде форума "Русский Донбасс", – сказал Жданов.

По его оценкам, широкомасштабное наступление России в сложившейся ситуации невозможно. Прежде всего, потому что это фактически будет означать срыв "Минска".

"Сегодня говорить о каком-то масштабном наступлении или о наступлении на отдельных направлениях невозможно. Потому что линия разграничения зафиксирована, она официально установлена, и поэтому, если Россия двинет свои оккупационные войска вперед, они будут обвинены в срыве Минских договоренностей", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович озвучил прогноз, согласно которому страна-агрессор готовит "нехороший сюрприз" на Донбассе.