Кремль может решиться на пробивание коридора в Крым, – Полозов

В условиях острой нехватки пресной воды в оккупированном Крыму, когда экологическая катастрофа близка, Кремль может предпринять попытку пробить сухопутный коридор на полуостров.

Но сначала Кремль определит, какой может быть реакция Запада на эту попытку перейти красную черту. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Николай Полозов.

"Кремль всегда проверяет, насколько мир допускает заход за очередную красную черту. Если у них будет возможность пробиться силой, они будут пробиваться силой. Это совершенно очевидно", – подчеркнул он.

В этом контексте Полозов заметил, что Кремль будет ориентироваться на то, насколько острой будет реакция международного сообщества в случае подобных действий.

"Условно говоря, если кремлевские власти захотят провести военное вторжение с целью дойти до этого водораздела, силой включить воду, что им будет за это. Будут ли США, Евросоюз предпринимать активные действия экономического, политического характера, а не просто выражать глубокую озабоченность", – пояснил он.

По мнению правозащитника, последние признаки эскалации на Донбассе, помимо прочих причин, являются также попыткой оказать давление на власти Украины, чтобы те восстановили водоснабжение Крыма по Северо-крымскому каналу.

"Вопрос, будет ли это до линии разграничения, или они пойдут дальше. Совершенно не исключено, что при такой концентрации войск может быть попытка и прорубания сухопутного коридора до днепровской воды как со стороны Крыма, так и со стороны Ростовской области", – предупредил Полозов.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что руководство России может использовать проблему воды в Крыму как повод для агрессии.