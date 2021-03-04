Кремль готов на одностороннее введение своих 'миротворцев' на Донбасс, – Арестович

Кремль может осуществить одностороннее введение миротворческих сил на Донбасс, которые по факту будут состоять из российских войск.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. "Логика заключается в том, чтобы переодеть шлемы за одну ночь и выдать российские войска, которые там находятся, за миротворцев. Можно добавить туда армянскую роту, и тогда это будут миротворцы ОДКБ, а не только российские", – предположил он.

"Одностороннее введение, это, конечно, прецедент, но россияне всегда могут напомнить ситуацию с Косово. Там также было одностороннее введение миротворцев со стороны НАТО. Поэтому россияне могут попробовать пойти по этому очень узкому пути – не в пользу международных отношений", – сказал он.

Говоря о том, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, поскольку является стороной конфликта, Арестович привел еще один прецедент. "Недавно состоялся второй карабахских конфликт. Россия ввела туда миротворцев, хотя она является стороной конфликта, которая участвовала на стороне Армении".

В то же время он отметил, что сейчас разговоры о российских миротворцах на Донбассе являются "гипотетическими" и могут быть своеобразным тестом общественного мнения.

"Я думаю, пока рано говорить, что это реальный план. Мы находимся в области гипотетических представлений и предположений. Но факты, которые мы обнародовали, то, что они снимают соответствующий фильм и якобы представители ОБСЕ говорят, что российские миротворцы – это было бы очень хорошо, показывает, что они, по крайней мере, хотят протестировать общественное мнение по этому поводу", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координациӥ вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Сергий Салкуцан заявил, что Россия попытается легитимизировать вопрос привлечения своих "миротворцев" для урегулирования ситуации на Донбассе.