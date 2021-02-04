Гармаш: Путин не хочет мира на Донбассе и готов к расширению "Л/ДНР"

Россия готова к активизации боевых действий, чтобы попытаться расширить территории террористических "Л/ДНР". Кремль попробует реализовать на Донбассе абхазский сценарий.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш. По его словам, попытка украинской армии освободить оккупированные территории приведет к резкому обострению ситуации на фронте: "Вплоть до участия российских миротворцев либо даже ведения боевых действий руками незаконных вооруженных формирований этих "республик" против Украины".

"Происходит реализация Россией сценария консервации конфликта по абхазскому варианту", – добавил Гармаш и напомнил, что на Донбассе, как и в Абхазии, Россия проводит паспортизацию граждан.

По его оценкам, изменить ситуацию может "более решительная позиция США", а также смена формата переговоров. Гармаш заявил, что через "Минск" не могут решаться политические вопросы.

"Минск" можно оставить как площадку для решения тактических оперативных задач, а решение политических вопросов в "Минске" невозможно. Поскольку не обозначена вторая сторона конфликта, не понятно, с кем их решать. Эту задачу нужно решать на более высоком уровне", – сказал он.

В этом контексте журналист рассказал о последней встрече ТКГ 2 февраля и позиции российской стороны: "РФ никак не поменяла свою позицию. Более того, она особо настойчиво утверждала, что она не является стороной конфликта, а является посредником в переговорах".

"Представитель РФ господин Дмитриевский заявил, что заявление нашего представителя в политической подгруппе Андрея Костина о том, что Россия является второй стороной конфликта – "превышение служебных полномочий". Желания России урегулировать конфликт мирным путем мы не видим", – констатировал Гармаш.

По его словам, в настоящее время политическая подгруппа в ТКГ "держит оборону". "Мы не позволяем России навязывать ее сценарий переговоров. Но с точки зрения урегулирования конфликта в политической плоскости эта подгруппа абсолютно несостоятельна", – подчеркнул он.

Гармаш заявил, что воздействовать на страну-агрессора следует путем ужесточения и расширения санкций, а также использования в полной мере украинского законодательства.

"У нас есть закон "Об обороне", который еще не был задействован. Украина должна артикулировать свою готовность задействовать его, если Россия будет продолжать свою агрессивную политику на Донбассе", – подчеркнул он.

"Я имею в виду не только военное обострение, но и паспортизацию, проведение всяких шабашей, где заявляется о создании русских национальных государств. А это уже близко к нацизму", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, член ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия и подконтрольные ей террористические группировки "Л/ДНР" в новой "доктрине русского Донбасса" открыто озвучили главные цели – захват Донецкой и Луганской областей и "демонтаж украинского государства".