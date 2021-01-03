Кремль будет играть на поле Украины по своему сценарию, – Тука

В настоящее время нет признаков подготовки Российской Федерации к вооруженной эскалации в отношении Украины. Однако Кремль будет пытаться играть на внутреннем политическом поле страны и повторять сценарий, реализованный в непризнанной ПМР.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Внутри Украины они будут подыгрывать пророссийским силам, будут пытаться привести их к власти", – сказал он.

Комментируя заявление вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что, по его оценкам, РФ выбрала стратегию выжидания и наблюдения за развитием событий, Тука заметил: "Россия не просто наблюдает. Это не пассивное ожидание. Она активно действует и влияет на те или иные события. В европейских парламентах начинают активно действовать пророссийские лоббистские группы".

В то же время экс-замминистра отметил, что пока не видит "внешних признаков" того, что Кремль планирует прибегнуть к эскалации на Донбассе.

"Пока я не вижу никаких условий, чтобы со стороны Российской Федерации происходила какая-то вооруженная эскалация. Конечно, к этому надо быть готовыми", – сказал Тука.

По его оценкам, страна-агрессор попытается действовать на внутриполитическом поле Украины по сценарию, который был реализован в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

В этом контексте он напомнил, что российским куратором Донбасса является "конструктор ПМР" Дмитрий Козак. По его словам, в свое время в ПМР Кремль действовал по следующему плану: "Используя наличие ПМР как рычага влияния, используя привычные способы коррупционных завязок среди молдавского политикума, привести к власти пророссийское большинство в молдавском парламенте и пророссийского президента".

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Резников предположил, что, надеясь на изменение позиции Запада по российско-украинскому конфликту или на дестабилизацию ситуации внутри Украины, руководство РФ сознательно затягивает переговоры по Донбассу и выжидает.