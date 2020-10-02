Кравчука не выгонят из ТКГ, но он не лучшая фигура, – Тука

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук вряд ли будет уволен с этой должности.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Я пока таких предпосылок не вижу, по крайней мере, внешних, хотя считаю, что Леонид Макарович – далеко не лучшая фигура во главе украинской делегации", – отметил он.

По словам Туки, проанализировав деятельность Кравчука во главе ТКГ, он пришел к выводу, что тот настроен на выполнение ультимативных требований со стороны России или того же Пушилина. "Украина уже их выполнила, по меньшей мере, три", – посчитал он.

"Мне лично такая деятельность Леонида Макаровича на этой должности совершенно не импонирует", – сказал Тука.

В то же время он признал, что любой член ТКГ не является самостоятельной фигурой. "Каждый человек получает директивы в письменном виде. Относительно главы делегации, то такие директивы этот человек получает непосредственно от президента Украины", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, Витольда Фокина отстранили от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.