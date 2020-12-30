Кравчук: Украина ищет формы давления на Россию, власть Путина могут пошатнуть. Интервью
У Украины есть не только "План Б" относительно Донбасса, а и множество других вариантов действий. Однако сейчас Киев не рассматривает сценарий военной кампании по освобождению оккупированных территорий.
Пока что в России нет политических сил, которые могли бы оказать давление на действующего президента Владимира Путина. В то же время такие силы в мировом сообществе растут каждый день.
Об этом и многом другом в авторской программе журналистки Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Приводим фрагменты программы в его цитатах. Полную версию смотрите здесь:В 1991 году Кравчук и Ельцин делили ЧФ, назревала война
Мы обсуждали раздел Черноморского флота. Мы настаивали на том, что, если делить, то по принципу, какая доля Украины была в общем ВВП Советского Союза. Наша доля составляла 16%. Поэтому мы могли претендовать на 16% всего того, что было предметом спора между Россией и Украиной.
Мы договорились принять документ. Но ничего не подписали, потому что Россия отрицала – как и сейчас отрицает. Мы поговорили, и на этом все закончилось.
Однажды снова был разговор с Ельциным о том, что я подписал указ о подчинении всего Черноморского флота Украине. Ельцин в тот же день или на следующий подписал указ о подчинении всего Черноморского флота России.
Назревал конфликт, люди начали поднимать на кораблях георгиевские флаги, была даже стрельба по кораблям. Мы видели конфликт такого масштаба, который может перерасти в войну.
И мы с Ельциным решили этот вопрос мирным путем. Я отменил свой указ, Ельцин отменил свой, и приняли общее решение. Мы сели и поговорили по телефону. Было несколько раундов разговоров. Возможно, впервые в истории мы подписали совместный документ – о положении на Черноморском флоте – президента Украины и президента России.
В документе говорилось, что конфликтные вопросы будет решать не один Ельцин и не один Кравчук, а будут решаться совместно двумя президентами. Но это существовало не долго. В конце концов снова вернулись к передаче Черноморского флота. Я уже тогда не был президентом.
Можно ли было не отдавать Черноморский флот? ЧФ – это огромная сила, военная, материальная, историческая. Решался вопрос, сможет ли Украина, которая не имела больших возможностей, в том числе финансовых и энергетических, поднять и обеспечить жизнь и работу Черноморского флота.
В 1991 году была принята Декларация о государственном суверенитете. В ней было записано, что Украина стремится к безъядерному статусу. Почему? Потому что последствия Чернобыльской катастрофы уже тогда становились очевидными – тысячи больных, зараженная территория и так далее. Это заставило народных депутатов очень внимательно посмотреть на ядерные перспективы Украины.
Мы знали, что в Украине 175 ядерных шахт. Это в десятки раз больше, чем Чернобыльская АЭС. Мы предполагали и возможные последствия, если вдруг не решить этот вопрос.
Одна такая шахта стоила миллиард долларов, даже больше – по ценам, которые были тогда. Но теперь все эти боезаряды специалисты оценивают в сумму около 300 миллиардов долларов. А мы отдали оружие за 700 миллионов. Даже не за 1 миллиард.
Почему ядерные боеголовки отдали России? Потому что их нельзя было передать никому, кроме России, они там изготавливались. Срок годности этих боеголовок заканчивался в 1997 году, мы не могли ждать, когда они начнут неконтролируемо взрываться.Будапештский меморандум пересматривать не надо, его следует выполнять
Пересматривать Будапештский меморандум не надо. Надо выполнять. Нужно, чтобы страны, подписавшие его, собрались и сказали: меморандум подписан, его следует придерживаться. Но как это можно сделать, когда Россия официально, устами министра иностранных дел и президента заявила, что она не будет выполнять Будапештский меморандум? Почему? – Потому что, мол, в Украине пришла какая-то не такая власть.В ближайшее время Украина не начнет военной кампании против России
Я чувствую, что в России хотят мира на своих условиях, а не на общих условиях, то есть, чтобы мы договорились с ними. Они хотят, чтобы мы подчинились, согласились с их условиями.
Пока мы не нашли формы давления на Россию, но найдем. Что это может быть? Политические, политически-дипломатические способы влияния и санкции. Не военные формы.
Мы никогда не рассматривали, не рассматриваем и в ближайшее время не будем рассматривать вопрос возможной военной кампании против России.
Я думаю, есть не только "План Б". Есть много вариантов возможного решения этого вопроса. И Зеленский говорит о том, что не может продолжаться вечно вопрос войны и мира, который не решается. И я убежден в том, что президент делает соответствующие шаги, соответствующие заявления, соответствующие обращения в этом плане. Какие? Это надо обращаться к президенту. Даже если бы я и знал, я бы вам не сказал.Как и кто может пошатнуть власть Путина
Я думаю, в России сейчас вряд ли найдутся силы, которые могут пошатнуть власть Путина. Но такие силы в мировом сообществе растут каждый день.
Я читал заявления людей из окружения нынешнего президента США Байдена, я читал Эрдогана, читал других людей, которые знают ситуацию. Это не просто слова, а уже заявления конкретных должностных лиц.
Я знаю, что действия Путина, его вмешательство во внутренние дела других государств, его систематическое нарушение норм и принципов международного права, его методы уничтожения своих оппонентов могут привести к такому давлению мирового сообщества и санкций такого масштаба, что России будет трудно их выдержать.
И тогда и окружение Путина, и все другие могут заявить о своих позициях более открыто и более откровенно.
Я догадываюсь, что в украинских спецслужбах есть люди, которые служат не Украине. Предательская позиция постоянно искореняется, но мы получили спецслужбы, которые были полностью – полностью! – подчинены России, Советскому Союзу.
Когда я сел в кабинет президента, в котором до этого сидел первый секретарь ЦК Компартии Украины, то попросил, чтобы посмотрели, что под панелями. Говорю, снимите эти панели, они не нужны. Под этими панелями было столько проводов и жучков, трудно себе представить!
Слушали всех. Первого секретаря ЦК Компартии Украины. И хотели слушать президента. Как бы мы ни относились к тому, что записал майор Мельниченко, но такой разговор, к сожалению, происходил. Это свидетельствует о том, что среди спецслужб есть много людей, которые не хотят, чтобы Украина была свободным, независимым, суверенным государством. Не хотят и выполняют поручения других государств.Почему Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ
Я изучал этот вопрос, думал. Но вопрос стоит так: когда солдат идет на фронт туда, на Донбасс, и подставляет себя под вражескую пулю, его спрашивают, хочет он или не хочет? Каждый человек, который любит свою землю, который любит свое государство, который любит народ, а тем более – человек, который принимал на руки Украину в Беловежской пуще и подписал все учредительные документы о существовании этого государства – не может быть в стороне от процесса, будет стремиться объединить страну, прекратить войну и жить цивилизованной жизнью. У меня самая высокая ответственность, которая только может быть в этом плане.
Что касается критиков, то у меня нет времени их читать. У меня осталось уже немного, моя жизнь в основном уже там, позади. Я использую каждую минуту, чтобы что-то сделать.
В ТКГ мы занимаем четкую, понятную, ясную позицию. Мы не спекулируем, не предаем, не продаем Украину, мы не переступаем красных линий.