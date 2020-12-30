Кравчук: Украина ищет формы давления на Россию, власть Путина могут пошатнуть. Интервью

У Украины есть не только "План Б" относительно Донбасса, а и множество других вариантов действий. Однако сейчас Киев не рассматривает сценарий военной кампании по освобождению оккупированных территорий.

Пока что в России нет политических сил, которые могли бы оказать давление на действующего президента Владимира Путина. В то же время такие силы в мировом сообществе растут каждый день.

Об этом и многом другом в авторской программе журналистки Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Приводим фрагменты программы в его цитатах. Полную версию смотрите здесь:

Мы обсуждали раздел Черноморского флота. Мы настаивали на том, что, если делить, то по принципу, какая доля Украины была в общем ВВП Советского Союза. Наша доля составляла 16%. Поэтому мы могли претендовать на 16% всего того, что было предметом спора между Россией и Украиной.

Мы договорились принять документ. Но ничего не подписали, потому что Россия отрицала – как и сейчас отрицает. Мы поговорили, и на этом все закончилось.

Однажды снова был разговор с Ельциным о том, что я подписал указ о подчинении всего Черноморского флота Украине. Ельцин в тот же день или на следующий подписал указ о подчинении всего Черноморского флота России.

Назревал конфликт, люди начали поднимать на кораблях георгиевские флаги, была даже стрельба по кораблям. Мы видели конфликт такого масштаба, который может перерасти в войну.

И мы с Ельциным решили этот вопрос мирным путем. Я отменил свой указ, Ельцин отменил свой, и приняли общее решение. Мы сели и поговорили по телефону. Было несколько раундов разговоров. Возможно, впервые в истории мы подписали совместный документ – о положении на Черноморском флоте – президента Украины и президента России.

В документе говорилось, что конфликтные вопросы будет решать не один Ельцин и не один Кравчук, а будут решаться совместно двумя президентами. Но это существовало не долго. В конце концов снова вернулись к передаче Черноморского флота. Я уже тогда не был президентом.

Можно ли было не отдавать Черноморский флот? ЧФ – это огромная сила, военная, материальная, историческая. Решался вопрос, сможет ли Украина, которая не имела больших возможностей, в том числе финансовых и энергетических, поднять и обеспечить жизнь и работу Черноморского флота.

В 1991 году была принята Декларация о государственном суверенитете. В ней было записано, что Украина стремится к безъядерному статусу. Почему? Потому что последствия Чернобыльской катастрофы уже тогда становились очевидными – тысячи больных, зараженная территория и так далее. Это заставило народных депутатов очень внимательно посмотреть на ядерные перспективы Украины.

Мы знали, что в Украине 175 ядерных шахт. Это в десятки раз больше, чем Чернобыльская АЭС. Мы предполагали и возможные последствия, если вдруг не решить этот вопрос.

Одна такая шахта стоила миллиард долларов, даже больше – по ценам, которые были тогда. Но теперь все эти боезаряды специалисты оценивают в сумму около 300 миллиардов долларов. А мы отдали оружие за 700 миллионов. Даже не за 1 миллиард.

Почему ядерные боеголовки отдали России? Потому что их нельзя было передать никому, кроме России, они там изготавливались. Срок годности этих боеголовок заканчивался в 1997 году, мы не могли ждать, когда они начнут неконтролируемо взрываться.

Пересматривать Будапештский меморандум не надо. Надо выполнять. Нужно, чтобы страны, подписавшие его, собрались и сказали: меморандум подписан, его следует придерживаться. Но как это можно сделать, когда Россия официально, устами министра иностранных дел и президента заявила, что она не будет выполнять Будапештский меморандум? Почему? – Потому что, мол, в Украине пришла какая-то не такая власть.

Я чувствую, что в России хотят мира на своих условиях, а не на общих условиях, то есть, чтобы мы договорились с ними. Они хотят, чтобы мы подчинились, согласились с их условиями.

Пока мы не нашли формы давления на Россию, но найдем. Что это может быть? Политические, политически-дипломатические способы влияния и санкции. Не военные формы.

Мы никогда не рассматривали, не рассматриваем и в ближайшее время не будем рассматривать вопрос возможной военной кампании против России.

Я думаю, есть не только "План Б". Есть много вариантов возможного решения этого вопроса. И Зеленский говорит о том, что не может продолжаться вечно вопрос войны и мира, который не решается. И я убежден в том, что президент делает соответствующие шаги, соответствующие заявления, соответствующие обращения в этом плане. Какие? Это надо обращаться к президенту. Даже если бы я и знал, я бы вам не сказал.

Я думаю, в России сейчас вряд ли найдутся силы, которые могут пошатнуть власть Путина. Но такие силы в мировом сообществе растут каждый день.

Я читал заявления людей из окружения нынешнего президента США Байдена, я читал Эрдогана, читал других людей, которые знают ситуацию. Это не просто слова, а уже заявления конкретных должностных лиц.

Я знаю, что действия Путина, его вмешательство во внутренние дела других государств, его систематическое нарушение норм и принципов международного права, его методы уничтожения своих оппонентов могут привести к такому давлению мирового сообщества и санкций такого масштаба, что России будет трудно их выдержать.

И тогда и окружение Путина, и все другие могут заявить о своих позициях более открыто и более откровенно.

Я догадываюсь, что в украинских спецслужбах есть люди, которые служат не Украине. Предательская позиция постоянно искореняется, но мы получили спецслужбы, которые были полностью – полностью! – подчинены России, Советскому Союзу.

Когда я сел в кабинет президента, в котором до этого сидел первый секретарь ЦК Компартии Украины, то попросил, чтобы посмотрели, что под панелями. Говорю, снимите эти панели, они не нужны. Под этими панелями было столько проводов и жучков, трудно себе представить!

Слушали всех. Первого секретаря ЦК Компартии Украины. И хотели слушать президента. Как бы мы ни относились к тому, что записал майор Мельниченко, но такой разговор, к сожалению, происходил. Это свидетельствует о том, что среди спецслужб есть много людей, которые не хотят, чтобы Украина была свободным, независимым, суверенным государством. Не хотят и выполняют поручения других государств.

Я изучал этот вопрос, думал. Но вопрос стоит так: когда солдат идет на фронт туда, на Донбасс, и подставляет себя под вражескую пулю, его спрашивают, хочет он или не хочет? Каждый человек, который любит свою землю, который любит свое государство, который любит народ, а тем более – человек, который принимал на руки Украину в Беловежской пуще и подписал все учредительные документы о существовании этого государства – не может быть в стороне от процесса, будет стремиться объединить страну, прекратить войну и жить цивилизованной жизнью. У меня самая высокая ответственность, которая только может быть в этом плане.

Что касается критиков, то у меня нет времени их читать. У меня осталось уже немного, моя жизнь в основном уже там, позади. Я использую каждую минуту, чтобы что-то сделать.

В ТКГ мы занимаем четкую, понятную, ясную позицию. Мы не спекулируем, не предаем, не продаем Украину, мы не переступаем красных линий.