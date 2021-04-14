Кравчук – после заседания ТКГ: никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе и ОБСЕ готовы работать 24/7, чтобы как можно быстрее достичь мира на Донбассе, при этом поддаваться на провокации переговорщики не будут.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук по итогам общего заседания ТКГ в среду, 14 апреля, на уровне глав делегаций. Его слова передает пресс-служба ведомства на своем Telegram-канале.

"Никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха, украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях", – отметил глава делегации страны в ТКГ.

Отмечается, что на заседании 14 апреля Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины.

Их суть – в совершенствовании доказательной базы фиксации нарушений, чего невозможно достичь без дополнительного допуска СММ ОБСЕ на подконтрольные территории.

"Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание", – сказано в сообщении.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

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