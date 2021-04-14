Кравчук – после заседания ТКГ: никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе и ОБСЕ готовы работать 24/7, чтобы как можно быстрее достичь мира на Донбассе, при этом поддаваться на провокации переговорщики не будут.
Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук по итогам общего заседания ТКГ в среду, 14 апреля, на уровне глав делегаций. Его слова передает пресс-служба ведомства на своем Telegram-канале.
"Никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха, украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях", – отметил глава делегации страны в ТКГ.
Отмечается, что на заседании 14 апреля Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины.
Их суть – в совершенствовании доказательной базы фиксации нарушений, чего невозможно достичь без дополнительного допуска СММ ОБСЕ на подконтрольные территории.
"Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание", – сказано в сообщении.
Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Кравчук заявил, что Украина уже семь лет готова к отражению возможной агрессии со стороны Российской Федерации, однако в последнее время риторика государства-соседа несколько изменилась, из-за чего нашей стране нужно готовиться к развитию любого возможного сценария.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вооруженное вторжение РФ на территорию Украины является вполне реальной угрозой, однако наша страна готова к этому.