Кравчук озвучил лучший вариант развития событий на Донбассе

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук ответил о лучшем и худшем сценарии развития ситуации на Донбассе.

Как сказал он в интервью "Фактам", лучшим вариантом было бы в ближайшее время, желательно еще в этом году, собраться политическим советникам глав государств "нормандского формата".

"(Советники) обсуждают дальнейшие конкретные шаги, соглашаются с тем, что эти шаги следует интенсифицировать и они должны быть реальными. После этого созывается встреча на высшем уровне, где все подтверждают обговоренную позицию и принимают решения, чтобы начать воплощать в жизнь формулу "мир, мир и еще раз мир", – отметил Кравчук.

По его словам, если этого не произойдет, то власти Украины обязаны думать, как не допустить худшего сценария.

"Я лично над такими вариантами думаю. Но пока они не могут быть озвучены. Поскольку имею большой опыт, знаю, что политику следует оглашать решения, когда они уже продуманы и готовы к реализации. Иначе это просто популизм", – добавил глава украинской делегации в ТКГ.

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