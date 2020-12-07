Кравчук – о деталях подготовки диалога с Донбассом: его должны вести не украинцы с россиянами

Представители "ДНР" и "ЛНР", которые участвуют в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), уже не являются гражданами Украины. Однако диалог с Донбассом должны вести не украинцы с россиянами, а украинцы с украинцами.

Такое мнение в программе "Итоги с Вадимом Колодийчуком" на телеканале Obozrevatel TV высказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. "Если начнем сейчас переговоры, то это будут не украинцы с украинцами, а украинцы с россиянами. Эти люди, которые сегодня со мной общаются в ТКГ в формате видеоконференции, и господин Дейнего, уже граждане России", – подчеркнул он.

По мнению Кравчука, диалог должен происходить между слоями населения, которые не имеют отношения к "властям" "республик". Украинскую сторону могут представлять вынужденные переселенцы с Донбасса.

"На территории Украины есть 1 миллион 600 тысяч переселенцев из тех областей. Они здесь создают переговорные группы. И эти группы людей – не как другая сторона, а как эта же сторона, которая временно вынуждена оставить ту сторону, – обращаются к ним, ведут общий разговор и выносят на повестку дня какой-то общий интересный вопрос и начинают его обсуждать", – пояснил он.

В этом контексте Кравчук сообщил, что члены украинской группы ТКГ из числа вынужденных переселенцев уже работают над организацией предстоящей встречи общественности подконтрольных и неподконтрольных территорий Украины.

В то же время первый президент не стал озвучивать конкретные даты такого диалога. "Давайте не будем говорить о календарных сроках. Это очень сложный вопрос. Этот вопрос военно-политического характера", - подчеркнул он.

Полную версию блиц-интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что российская сторона на переговорах пытается шантажировать Украину срывом процесса обмена пленными.