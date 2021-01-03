Кравчук объяснил, почему Украина отдала ядерные боеголовки России

Решение об отказе от ядерного статуса было принято руководством Украины, учитывая последствия Чернобыльской катастрофы. Украина могла передать ядерные боеголовки только России.

Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" на YouTube рассказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. "Последствия чернобыльской катастрофы уже тогда (в 1991 году, – Ред.) становились очевидными – тысячи больных, зараженная территория и так далее. Это заставило народных депутатов очень внимательно посмотреть на ядерные перспективы Украины", – пояснил он.

Первый президент добавил, что на тот момент на территории Украины находилось 175 ядерных шахт, которые, по его словам, также могли представлять огромную угрозу.

"Мы знали, что в Украине 175 ядерных шахт. Это в десятки раз больше, чем Чернобыльская АЭС. Мы знали и возможные последствия, если вдруг не решить этот вопрос", – отметил он.

Кравчук рассказал, почему Украина была вынуждена передать ядерные боеголовки России. "Их нельзя было передать никому, кроме России, они там изготавливались", – сказал он.

И добавил, что их срок годности истекал в 1997 году. "Мы не могли ждать, когда они начнут неконтролируемо взрываться", – отметил первый президент.

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия начала подготовку для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму. Он обратил внимание на намерения РФ доминировать в черноморском регионе.