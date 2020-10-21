Кравчук объяснил, для чего Украине военно-морские базы

Военно-морские базы, которые планирует построить Украина, не будут иностранными.

Об этом в эфире на телеканале Obozrevatel TV рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук. "Я вижу намеки, мол, иностранные базы. Но речь не идет об иностранных базах. Базы будет строить Украина, а корабли закупать", – подчеркнул он.

По словам первого президента, сейчас в Украине недостаточно военных кораблей, чтобы наполнить эти базы. Однако он напомнил о заключенном договоре о стратегическом партнерстве с Великобританией, который предусматривает выделение средств на производство ракетных катеров.

Кравчук добавил, что эти катера по показателю скорости будут вдвое превышать подобные катера других государств, в частности России.

"Базы нужны. Они будут эксплуатироваться Украиной", – подчеркнул первый президент.

Полную версию блиц-интервью с Леонидом Кравчуком читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с ежегодным обращением к Верховной Раде заявил, что в Украине начинается строительство двух государственных военно-морских баз для защиты черноморского региона.