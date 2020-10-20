Кравчук – об отчете Зеленского: Украине нужны военно-морские базы, на Путина можно давить

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде "в целом удовлетворило" первого президента, главу украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонида Кравчука. По его мнению, с помощью "Крымской платформы", которая может быть создана, можно оказывать давление на страну-агрессора.

Сегодня в Украине недостаточно военных кораблей, но две военные базы будет чем наполнить. Об этом Леонид Кравчук завил в эфире телеканала Obozrevatel TV.

– Вы слушали сегодня Владимира Зеленского?

– Да, безусловно.

– Как вам обращение?

– Оно меня в целом удовлетворило. В такое время коронавируса, кризиса, всех этих последствий, которые Украина пережила и переживает, найти и акценты правильные, и цифры правильные, и правильные факты, и никого прямо не обидеть, хотя есть люди, которые заслуживают отрицательной оценки.

– В контексте вашего сегодняшнего направления, которым вы занимаетесь, возвращением аннексированных и оккупированных территорий Украины. Сегодня президент говорил и о Донбассе, и о Крыме, о "Крымской платформе". Насколько это реально – создать эту площадку?

– Я убежден, что при правильной постановке вопроса, со ссылкой на нормы и принципы международного права, подписанные документы, в том числе и на Будапештский меморандум, где Украина не просто является объектом, а субъектом международного права, платформу можно создать.

Эта ссылка даст возможность сформировать любую платформу, когда речь идет о территориальной целостности, суверенитете Украины. Потому что это вопрос большого международного веса.

И я убежден в том, что эта платформа может работать и может давить на агрессора, может давить на страну, которая нарушила Будапештский меморандум.

Владимир Путин в Крыму.

– А как затянуть туда Россию? Как ее усадить за стол переговоров?

– Я не думаю, что в данном случае, когда речь идет о "Крымской платформе", нужно обязательно туда сажать Россию. По крайней мере, на первых порах.

– Объясните, пожалуйста.

– Вы слышали, президент сказал, что он обсуждал этот вопрос со странам, имеющими большой политический вес, и будет обсуждать в дальнейшем. И когда Украина договорится с этими странами о создании такой платформы, когда определим цели, задачи и формы взаимодействия по Крыму, вот тогда можно будет поставить вопрос и перед Россией и привлечь ее.

Я не могу сразу сказать, что Россия согласится. Но если Россия не согласится, это вовсе не означает, что мир должен смотреть только на то, чего хочет Россия. Потому что мир должен учитывать интересы всего мирового сообщества, а не какой-либо отдельной страны.

– Именно поэтому международные правила и являются таковыми, чтобы все их соблюдали.

– Абсолютно.

– Владимир Зеленский сегодня сказал об амнистии. Как я понимаю, это может непосредственно лечь на ваши плечи, потому что Россия хочет амнистии для всех без исключения. Президент очертил четкие красные линии. Как вы ожидаете, будет ли Россия в минском формате давить на вас, на нашу группу, чтобы расширить эти рамки?

– Она давила, давит и будет давить. Но мы должны действовать таким образом, чтобы это давление было опровергнуто или имело антидавление не только со стороны Украины, но и со стороны наших партнеров.

Посмотрите на недавний саммит ЕС-Украина и на общий документ, выработанный на нем. Впервые среди документов, которые я читал, прямо написано, что ответственность за все вопросы несут не две стороны, скажем, Украина и Россия. Вопрос акцентирован на России.

Когда работают профессионалы, то в каждое слово они вкладывают очень много. Мы видим, как меняются акценты, какое отношение к Украине. Еще бы наши внутренние "учителя" не были такими "учителями", а были просто нормальными людьми и думали об Украине, а не о власти, о своих собственных интересах.

Владимир Зеленский. Официальный сайт президента Украины

– Также Владимир Зеленский сегодня сказал о двух военно-морских базах. Насколько это будет мощно для нас и чем их наполнять? Кораблей у нас достаточно?

– Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в Лондоне о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории.

Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего, России. Это первое.

Второе – базы нужны. Они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?

Наши оппоненты не хотят видеть правды, а хотят правду превращать в ложь. Это уже не красит никого. Хотелось бы, чтобы они уже начали думать об Украине.

Время идет, лицо Украины меняется, отношение к Украине меняется. Да, есть много проблем, все мы их знаем. Но устранять недостатки и решать проблемы, я думаю, это задача не только власти. Это задача всех украинцев, всех политических сил, если они действительно украинские и отвечают за Украину, уважают и любят свою землю.