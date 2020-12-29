Кравчук назвал способы давления на Россию: премьера программы OBOZREVATEL

По вопросу Донбасса у Украины есть не только "план В", но и много других вариантов. Сейчас украинская сторона в поиске оптимальной формы давления на страну-агрессора, Россию.

Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" на YouTube рассказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук (чтобы посмотреть премьеру программы, проскролльте до конца этой новости).

В то же время он отметил, что о военном пути деоккупации Донбасса речь не идет. "Мы никогда не рассматривали, не рассматриваем и в ближайшее время не будем рассматривать вопрос возможной военной кампании против России", – сказал Кравчук.

По его словам, позиция России на переговорах по Донбассу такова: "В России хотят мира на своих условиях, а не на общих условиях, то есть, чтобы мы договорились с ними. Они хотят, чтобы мы подчинились, согласились с их условиями".

Кравчук заверил, что Украина рассматривает возможные формы давления на Россию. "Что это может быть? Политические, политически-дипломатические и санкции. Не военные формы", – отметил он.

Первый президент также заверил, что у руководства Украины есть несколько вариантов возможного решения вопроса Донбасса.

"Я убежден в том, что президент делает соответствующие шаги, соответствующие заявления, соответствующие обращения в этом плане. Какие? Это нужно обращаться к президенту. Даже если бы я и знал, я бы вам не сказал", – подытожил Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил, что "планом В" Украины в отношении страны-агрессора может быть отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.