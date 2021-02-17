Казанский – о включении Кравчука в эфир росТВ: он профессионально подловил жулика Пушилина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук подловил главаря "ДНР" Дениса Пушилина в эфире росТВ, задав ему вопрос по поводу так называемой "доктрины русский Донбасс".

На это указал украинский журналист Денис Казанский, который на своем Telegram-канале прокомментировал программу с участием Кравчука (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист пояснил, что в "доктрине" представители "Л/ДНР" провозгласили "республики" "русскими национальными государствами" и заявили, что их цель – захват новых территорий Украины.

"Само собой, это противоречит Минским соглашениям, и Кравчук задал вопрос – как это понимать? Почему в ТКГ говорится одно, а на публику другое? Дайте четкий ответ, вы будете выполнять Минские соглашения и интегрироваться в Украину? Или отказались от них?" – написал Казанский.

Он указал, что первый украинский президент "довольно профессионально подловил жулика Пушилина". Последний, в свою очередь, "начал изворачиваться, нести привычную чепуху из методички про карателей-фашистов и дважды ушел от прямого ответа".

Напомним, диалог между Кравчуком и главарем "ДНР" состоялся 15 февраля в ходе пропагандистского ток-шоу "Время покажет".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя участие Кравчука в эфирах росТВ, заявил, что сама фигура первого президента страны "позволяет ему делать немного больше, чем другим".

Спикер ТКГ Алексей Арестович заявил, что Кравчук использовал выступление в российской передаче, чтобы донести украинскую позицию, и осуждать его за эфир на пропагандистском телеканале не следует.