Подозреваемого в убийстве экс-министра Кожару оставили в СИЗО

Бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в умышленном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, арестовали еще на два месяца.

Меру пресечения (с правом внесения залога в более 14 млн грн) экс-главе МИД продлил Киево-Святошинский районный суд 5 января, передает "Суспільне".

Адвокаты Кожары планируют подавать апелляцию. Как отметил защитник подозреваемого Денис Ломанов, суммы, необходимой для выхода из СИЗО, у семьи бывшего министра нет.

Ломанов, а также другой адвокат подозреваемого Александр Ягодка на заседании ходатайствовали об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест. Они утверждают, что у их подзащитного нет паспортов и он не может сбежать от следствия за границу.

Прокурор Юрий Пирус просил суд продлить Кожаре меру пресечения на 60 суток без права внесения залога. Сторона обвинения утверждает, что если подозреваемый выйдет из СИЗО, он может повлиять на свидетелей и выехать из страны.

Суд удовлетворил просьбу прокурора частично.

Сам Кожара вины не признает. В зале суда он заявил о плохом состоянии своего здоровья. Бывший министр утверждает, что не получает медицинской помощи. Он также вспомнил о том, что обязан обеспечивать жену и родителей.

Следующее заседание по делу состоится 14 января в 14:00.

Как писал OBOZREVATEL: