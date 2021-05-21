Козак сбежал из Украины с помощью белорусского олигарха: "Схемы" выяснили детали маршрута

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, которого вместе с коллегой по партии Виктором Медведчуком подозревают в госизмене, покинул территорию Украины еще 24 февраля. Сделал это он на самолете Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.

Последнего считают приближенным к режиму незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, из-за чего он даже попал под санкции ЕС. Об этом 20 мая в своем расследовании "Кум Путина, олигарх Лукашенко" сообщили журналисты проекта "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как заявили расследователи, после 24 февраля народный депутат границу Украины не пересекал. Самолет, о котором идет речь, вылетел сначала в Минск, затем – в Москву.

На тот момент против Козака и его телеканалов, а также другого имущества (в том числе самолета, которым он пользовался) уже были введены санкции СНБО.

Как обнаружили "Схемы", заменой для политика стал Embraer 650, который регулярно базируется в Минске. Им пользуются не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Воробей и главные менеджеры его компаний.

Примечательно, что часть продуктопровода "Самара-Западное направление", который украинское государство вернуло в собственность решением Совета национальной безопасности и обороны, принадлежала именно Воробью.

Видео расследования:

Напомним, Козак подозрение лично не получил, поскольку покинул территорию Украины. Однако, как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, это не повлияет на ход расследования. Нардеп в материалах следствия фигурирует как пособник, а Медведчук – как организатор.

20 мая Служба безопасности Украины получила разрешение суда на задержание Козака. Ведомство объявляло о том, что нардеп находится в России, хотя позже Медведчук сказал, что его коллега по партии был в Беларуси.

Как ранее писал OBOZREVATEL: