Коррупцию в Медицинских войсках Украины возглавляет Хомчак и Хоменко? Резонансное расследование

Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, высокие должностные лица в Министерстве обороны не отказывают себе в желании заработать денег на закупках различных медицинских средств. Например, можно "наварить" на покупке масок, аппаратов искусственного дыхания, защитных костюмов. А потом, когда "запахнет жареным", искать варианты, как отмазать ближайшее окружение и остаться при должности хотя бы еще на год. Для чего? Все просто – и дальше "зарабатывать" деньги на различных закупках.

Такие выводы можно сделать из документов, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL. Наши источники утверждают, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак пытается прикрыть своего друга Игоря Хоменко, командующего Медицинскими войсками Украины, и его подчиненных, которых на взятке в 1 млн грн задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Взяли с поличным

20 августа 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на 1 млн грн, которую организовали в Медицинских войсках Украины во время закупок медицинских масок для украинских военных в рамках борьбы с коронавирусом. Фигурантов схемы взяли с поличным: во время передачи последней части миллионного отката – 600 тыс. грн.

Известно, что 30 апреля ООО "Риверсайд групп" выиграла тендер на поставку медицинских масок для нужд ВСУ. 5 мая между ним и командованием Медицинских войск Украины был заключен договор на поставку 1 млн 250 тыс. масок на сумму 8 млн 175 тыс. грн. Через два дня руководителю предприятия выставили условие, что в качестве благодарности он должен заплатить 1 млн грн. Деньги должны были передать непосредственно руководителям Командования ВСУ.

"От представителя коммерческой структуры, занимающейся продажей медицинских масок, требовали взятку в размере 1 млн грн – одна гривна с каждой маски. За это предпринимателю обещали обеспечить победу в открытых торгах", – уточняется в сообщении СБУ.

Предприниматель пошел на "сделку" и передал средства двумя частями: первую – 400 тыс. грн – 17 августа и вторую – 598 тыс. – 19 августа. В тот же день, в момент получения взятки, вымогателей задержала СБУ.

Согласно информации, которую собрали в рамках оперативных мероприятий, непосредственным исполнителем и организатором схемы был начальник управления Медицинских войск ВСУ полковник Виталий Фурдык, визировал договора своими подписями его начальник, командующий Медицинских войск ВСУ Игорь Хоменко.

Комиссия по расследованию установила, что генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко в устном режиме дал указание полковнику и директору Департамента государственных закупок Владимиру Гулевичу внести изменения в проект приказа Министерства обороны и вопреки статье 11 Закона Украины "О публичных закупках". А уполномоченным лицом на проведение самих закупок вместо Кобы Татьяны, которая является начальником аппаратного отдела оборонных закупок всего Министерства обороны, нарушая закон, назначить полковника Виталия Фурдыка из военного медуправления и по совместительству подчиненного Хоменко. Ведь только сотрудники аппаратного штата Министерства обороны, а не военного управления, где числится Фурдык, могли осуществлять такие закупки. После назначения ими начал руководить Фурдык.

Это означает, что, кроме него и, возможно, нескольких подчиненных, о закупках миллионной партии масок больше никто мог и не знать. Но следствие установило, что в схеме были задействованы еще два человека. Это чиновник Государственной инспекции энергетического надзора и посредник между Минобороны и компанией, которая продавала маски.

Коррупционные схемы может возглавлять руководство ВСУ?

Из источников OBOZREVATEL стало известно, что о данной коррупционной схеме знал и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. Он является близким другом своего протеже – Игоря Хоменко.

А знал ли о коррупционной сделке министр обороны Андрей Таран? По информации нашего источника, вряд ли, хотя бы потому, что между ним и Хомчак и Ко не лучшие личные отношения. Узнав про "операцию миллионные маски", Таран инициировал внутреннее расследование, была создана комиссия и в результате проведенной работы составили проект акта служебного расследования, всего 40 страниц. Он в полном объеме попал в распоряжение OBOZREVATEL. Публикуем вывод, к которому пришла комиссия Минобороны.

В качестве основного значится такой пункт:

"За ненадлежащую организацию служебной деятельности, что привело к некачественному и к несвоевременному выполнению задач и функций, возложенных на командование, командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Игоря Хоменко привлечь к дисциплинарной ответственности властью министра обороны Украины".

Копия Акта служебного расследования комиссии Министерства обороны

Копия Акта служебного расследования комиссии Министерства обороны

Копия Акта служебного расследования комиссии Министерства обороны

Копия Акта служебного расследования комиссии Министерства обороны

Копия Акта служебного расследования комиссии Министерства обороны

Копия Акта служебного расследования комиссии Министерства обороны

Копия Акта служебного расследования комиссии Министерства обороны

Из собственных источников OBOZREVATEL известно, что в настоящее время этот Акт служебного расследования пытаются переписать, чтобы виновные избежали ответственности. Из-за этого на генерального инспектора Министерства обороны оказывается беспрецедентное давление.

"Если заключение комиссии перепишут, обвинение потеряет веское доказательство в суде и через полгода дело рассыпется. Стрелочники и исполнители получат условные сроки, а реальные бенефициары будут продолжать работать в системе ВСУ и воровать миллионы наших налогов. Если же Акт подпишут в действующей первой редакции, скорее всего, посредники и исполнители таки сядут. Так как сидеть они не хотят – будут вынуждены начать сотрудничать со следствием, говорить и давать ценные показания. Так появится больше шансов, что настоящие бенефициары и коррупционеры будут наказаны", – рассказал OBOZREVATEL информированный источник.

Судя по документам, которые есть в нашем распоряжении, Хомчак и Хоменко могут быть замешаны еще в нескольких коррупционных схемах и это только по части бюджета, который выделили на борьбу с коронавирусом. Это закупка аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов для военных медиков и – как вишенка на торте – получение Хомчаком квартиры на улице Герцена в Киеве.

OBOZREVATEL направил запрос в Медицинские войска Украины с просьбой прокомментировать ситуацию, на что получил письменный ответ: "Обратиться официальным путем через отдел по работе с гражданами и доступу к публичной информации Министерства обороны Украины", поскольку ответ на интересующие нас вопросы "может влиять на результаты следствия".