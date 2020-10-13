Коррупцию в Медицинских войсках Украины возглавляет Хомчак и Хоменко? Резонансное расследование

Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, высокие должностные лица в Министерстве обороны не отказывают себе в желании заработать денег на закупках различных медицинских средств. Например, можно "наварить" на покупке масок, аппаратов искусственного дыхания, защитных костюмов. А потом, когда "запахнет жареным", искать варианты, как отмазать ближайшее окружение и остаться при должности хотя бы еще на год. Для чего? Все просто – и дальше "зарабатывать" деньги на различных закупках.

Такие выводы можно сделать из документов, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL. Наши источники утверждают, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак пытается прикрыть своего друга Игоря Хоменко, командующего Медицинскими войсками Украины, и его подчиненных, которых на взятке в 1 млн грн задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Взяли с поличным

20 августа 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на 1 млн грн, которую организовали в Медицинских войсках Украины во время закупок медицинских масок для украинских военных в рамках борьбы с коронавирусом. Фигурантов схемы взяли с поличным: во время передачи последней части миллионного отката – 600 тыс. грн.

Известно, что 30 апреля ООО "Риверсайд групп" выиграла тендер на поставку медицинских масок для нужд ВСУ. 5 мая между ним и командованием Медицинских войск Украины был заключен договор на поставку 1 млн 250 тыс. масок на сумму 8 млн 175 тыс. грн. Через два дня руководителю предприятия выставили условие, что в качестве благодарности он должен заплатить 1 млн грн. Деньги должны были передать непосредственно руководителям Командования ВСУ.

"От представителя коммерческой структуры, занимающейся продажей медицинских масок, требовали взятку в размере 1 млн грн – одна гривна с каждой маски. За это предпринимателю обещали обеспечить победу в открытых торгах", – уточняется в сообщении СБУ.

Предприниматель пошел на "сделку" и передал средства двумя частями: первую – 400 тыс. грн – 17 августа и вторую – 598 тыс. – 19 августа. В тот же день, в момент получения взятки, вымогателей задержала СБУ.

Согласно информации, которую собрали в рамках оперативных мероприятий, непосредственным исполнителем и организатором схемы был начальник управления Медицинских войск ВСУ полковник Виталий Фурдык, визировал договора своими подписями его начальник, командующий Медицинских войск ВСУ Игорь Хоменко.

Комиссия по расследованию установила, что генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко в устном режиме дал указание полковнику и директору Департамента государственных закупок Владимиру Гулевичу внести изменения в проект приказа Министерства обороны и вопреки статье 11 Закона Украины "О публичных закупках". А уполномоченным лицом на проведение самих закупок вместо Кобы Татьяны, которая является начальником аппаратного отдела оборонных закупок всего Министерства обороны, нарушая закон, назначить полковника Виталия Фурдыка из военного медуправления и по совместительству подчиненного Хоменко. Ведь только сотрудники аппаратного штата Министерства обороны, а не военного управления, где числится Фурдык, могли осуществлять такие закупки. После назначения ими начал руководить Фурдык.

Это означает, что, кроме него и, возможно, нескольких подчиненных, о закупках миллионной партии масок больше никто мог и не знать. Но следствие установило, что в схеме были задействованы еще два человека. Это чиновник Государственной инспекции энергетического надзора и посредник между Минобороны и компанией, которая продавала маски.

Коррупционные схемы может возглавлять руководство ВСУ?

Из источников OBOZREVATEL стало известно, что о данной коррупционной схеме знал и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. Он является близким другом своего протеже – Игоря Хоменко.

А знал ли о коррупционной сделке министр обороны Андрей Таран? По информации нашего источника, вряд ли, хотя бы потому, что между ним и Хомчак и Ко не лучшие личные отношения. Узнав про "операцию миллионные маски", Таран инициировал внутреннее расследование, была создана комиссия и в результате проведенной работы составили проект акта служебного расследования, всего 40 страниц. Он в полном объеме попал в распоряжение OBOZREVATEL. Публикуем вывод, к которому пришла комиссия Минобороны.

В качестве основного значится такой пункт:

"За ненадлежащую организацию служебной деятельности, что привело к некачественному и к несвоевременному выполнению задач и функций, возложенных на командование, командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Игоря Хоменко привлечь к дисциплинарной ответственности властью министра обороны Украины".

Из собственных источников OBOZREVATEL известно, что в настоящее время этот Акт служебного расследования пытаются переписать, чтобы виновные избежали ответственности. Из-за этого на генерального инспектора Министерства обороны оказывается беспрецедентное давление.

"Если заключение комиссии перепишут, обвинение потеряет веское доказательство в суде и через полгода дело рассыпется. Стрелочники и исполнители получат условные сроки, а реальные бенефициары будут продолжать работать в системе ВСУ и воровать миллионы наших налогов. Если же Акт подпишут в действующей первой редакции, скорее всего, посредники и исполнители таки сядут. Так как сидеть они не хотят – будут вынуждены начать сотрудничать со следствием, говорить и давать ценные показания. Так появится больше шансов, что настоящие бенефициары и коррупционеры будут наказаны", – рассказал OBOZREVATEL информированный источник.

Судя по документам, которые есть в нашем распоряжении, Хомчак и Хоменко могут быть замешаны еще в нескольких коррупционных схемах и это только по части бюджета, который выделили на борьбу с коронавирусом. Это закупка аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов для военных медиков и – как вишенка на торте – получение Хомчаком квартиры на улице Герцена в Киеве.

OBOZREVATEL направил запрос в Медицинские войска Украины с просьбой прокомментировать ситуацию, на что получил письменный ответ: "Обратиться официальным путем через отдел по работе с гражданами и доступу к публичной информации Министерства обороны Украины", поскольку ответ на интересующие нас вопросы "может влиять на результаты следствия".