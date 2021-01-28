Справедливість: бути чи не бути?

Фронт. Два тижні перед Новим роком. Два тижні зараз наприкінці січня. Зруйновано всю систему лікувально-евакуційного забезпечення військової медицини.

Знищено всього за 2 роки всі досягнення військової медицини. Так, я маю право це говорити - тому що будувала її разом з військовими медиками з 2014 року з нуля. Це безцінний досвід війни, дуже кривавий досвід.

Нещодавно вся країна була вражена гучними скандалами в Командуванні медичних сил ЗСУ, які доводять на прикладах безлад в КМС під керівництвом генерала Хоменка.

1. Скандал з невакцінацією наших миротворців.

2. Скандал з "китайським ковідним" договором між КМС та продавцем роутерів - дякуємо за розслідування Радіо Свобода "Схеми: корупція в деталях"

3. Скандал з мільйонним відкатом при закупівлі захисних масок КМС за участю Фурдика безпосереднього підлеглого Хоменко - дякуємо СБУ за розкриття злочину.

4. Скандал в КМС з закупівлею недоукомплектованих ШВЛ, які замість рятувати життя досі не введені в експлуатацію (7 місяців)!!!, але гроші за них вже перерахували і на платіжках стоїть підпис саме Хоменко. Дякуємо Тарас Тополя, за правду.

Хоменко як керівник Командування медичних сил ЗСУ перший повинен був нести відповідальність за ці корупційні скандали!

І здавалось, що якщо навіть Президент в курсі всіх цих скандалів - то така людина як Хоменко не повинна залишитись на своїй посаді, але його всього лиш вивели в розпорядження Міністра оборони в кінці жовтня.

Тобто вся країна спостерігає корупцію в найвищому ешелоні ЗСУ - і нічого після цього не відбувається...

Зараз вже кінець січня - ще і досі даний офіцер не те що не звільнений зі складу ЗСУ, а негласно продовжує контролювати всю медичну сферу нашої армії, отримуючи при цьому повну зарплатню без будь-якої відповідальності...

А тепер саме цікаве - Хоменко подає в суд на Міністра оборони!!!

ЩО ТАК МОЖНА БУЛО???

Тобто не спочатку рапорт і звільнення, а якщо не згоден - позов в суд, а ось так наплювавши на закон, думку Президента і взагалі на всіх - тупо йти напролом, щоб повернутись на "хлібне місце".

Чому ж Хоменко настільки впевнений у своїй безкарності? Він впевнено всюди розказує, що з понеділка 1 лютого він повертається в КМС - "наводити порядки"...

Про дружбу Хомчака і Хоменка писали вже багато. Більш того, його покровитель і друг Хоменка командувач ЗСУ Хомчак не збирається його звільняти, про що прямо заявляє в генеральному штабі.

Крім того, сам Хомчак теж "влучно" відзначився скандалами по своїх квартирах, майже знищенням підрозділу Аеророзвідки й взагалі порушення субординації в роботі з МОУ та невиконання наказів стало візитною карткою самого Хомчака та ГШ за останній час під його керівництвом.

І на останок - справжні друзі все завжди роблять разом - тому Хомчак теж подає позови до суду на Міністерство оборони...

Що це відчайдушна хоробрість чи безпідставне нахабство?!

Я звертаюсь саме до найвищого керівництва нашої країни - Пане Президент - таким людям як Хоменко і Хомчак не місце в Українській армії!!!

Я хотіла б звернутись до очільника нашої держави з констатацією факту, що до ваших побажань ніхто не дослухався - їх просто проігнорували...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.