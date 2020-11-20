Кажется, премьер-министра Шмыгаля не обошел коррупционный дождь застарелых чехословацких САУ "Дана" 2М.

Драматическим оказалось заседание Комитета нацбезопасности ВРУ 18 ноября 2020, на котором министру обороны Тарану и его заместителю Миронюку было отказано в согласовании коррупционной сделки на 17 млн. долларов США по тайной закупки снятых с эксплуатации в странах НАТО - САУ "Дана" 2М.

Вопросов к деятельности Тарана и Миронюка множество, они понимают, что время пребывания на должностях быстро проходит и надо безотлагательно обеспечить пенсию. Подробнее о критических замечаниях к деятельности этой парочки в материале Юрия Бутусова.

По словам источника, на Комитете депутаты откровенно предложили Миронюку разорвать незаконный контракт по САУ "Дана" 2М, ведь на днях Президент передал в Раду антикоррупционную стратегию и там не предусмотрено такого волюнтаризма военных. Психика людей в погонах не выдержала такого разворота событий, говорят Таран сразу присел на "Валидол" и покинул помещение, а Миронюк попалил Шмыгаля о якобы коррупции которого еще и в оборонке, в общем известно не было.

Миронюк заявил, что он все равно купит "Даны" даже без согласования комитета, потому что Шмыгаль изменения в государственный оборонный заказ (ГОЗ) ему уже подтвердил! Но ЗУ "О государственном оборонном заказе" прямо запрещает Премьеру Шмыгалю без согласования Комитета утверждать или изменять ДОЗ.

Как Ваятель, могу посоветовать всем, кому интересно более подробно разобраться в вышеописанной ситуации, почитать книгу что лучше, наиболее точно и совершенно описывает уровень коррупции в правительстве Шмыгаля и министерстве обороны в частности. Это - Уголовный Кодекс Украины, а именно статье 255 - создание преступной группировки, 366 – служебный подлог, 364 – злоупотребление властью и ч.5 ст. 191, как без нее – хищение в особо крупных размерах.

Думаю с неменьшим восторгом Шмыгаль и Миронюк ознакомятся с содержанием ч. 2 ст. 15 УК – покушение на преступление, ведь как говорит классика "Аннушка уже разлила масло".

Интересно, что 5 ноября 2020 года, Шмыгаль, перед тем, как Миронюк незаконно расписать ДОЗ, принял участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в решении которого, в очередной раз было акцентировано на необходимости "развития сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО".

Что же мотивировало Шмыгаля так активно содействовать закупке морально устаревшего военного избыточного имущества из Чехии, которое не соответствует стандартам НАТО?

Правоохранительные органы наконец выяснят, а сегодня можно быть уверенным, что Шмыгаль и в доле, и теме.

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