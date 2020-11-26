"Королю контрабанды" Альперину продлили срок действия обязательств
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил срок действия обязательств, возложенных на одесского бизнесмена, "короля контрабанды" Вадима Альперина.
Как сообщается на сайте ВАКС, судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Согласно решению, подозреваемый обязан:
прибывать к детективу, у которого будет находиться уголовное производство, к прокурору или к суду по первому вызову;
не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении в этом уголовном производстве, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда);
сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Срок действия обязательств продлен до 25 января 2021 года включительно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Альперина подозревают в создании организованной преступной группировки, деятельность которой на Киевской и Одесской таможнях нанесла государству многомилионные убытки.
26 ноября 2019 года по делу Альперина задержали заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского вместе с почти десятком человек.
27 ноября Альперин сам пришел в НАБУ и также был задержан.
29 ноября судьи ВАКС постановили отправить Альперина под арест на два месяца с альтернативой залога в 70 млн грн.
2 декабря Альперин внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.