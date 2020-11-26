"Королю контрабанды" Альперину продлили срок действия обязательств

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил срок действия обязательств, возложенных на одесского бизнесмена, "короля контрабанды" Вадима Альперина.

Как сообщается на сайте ВАКС, судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно решению, подозреваемый обязан:

прибывать к детективу, у которого будет находиться уголовное производство, к прокурору или к суду по первому вызову;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении в этом уголовном производстве, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда);