Контрабанда подакцизных товаров достигла рекордного уровня, ВР готова ее криминализировать – СМИ

Верховная Рада готовится к рассмотрению законопроекта №5420, внесенного президентом Владимиром Зеленским - глава государства предлагает ввести уголовную ответственность за всю товарную контрабанду, но выделить в отдельную статью контрабанду подакцизных товаров, причем предусмотреть за нее более суровую ответственность. Об этом говорится в аналитическом материале "Экономической правды".

По данным Генеральной прокуратуры, потери государственного бюджета из-за уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей за счет контрабандных потоков составляют 45 млрд грн в год, а президент назвал сумму убытков государства из-за контрабанды в 300 млрд грн.

Чтобы преодолеть это, президент недавно внес в парламент законопроект о криминализации товарной контрабанды, ведь с 2011 года незаконное перемещение товаров через государственную границу считается административным правонарушением.

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В результате, по данным мониторинга Kantar Украина, средневзвешенный уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине в 2020 году составил 6,9% по сравнению с 6,6% в 2019-м. Бюджет из-за этого недополучил за прошлый год 5,3 млрд грн. При этом уровень нелегальной торговли в феврале этого года, по данным Kantar, достиг 12,8%, что является рекордным показателем с 2011 года. Эксперты компании Kantar оценивают потери бюджета в 11,8 млрд грн в 2021 году.

Контрабанда товаров, включая подакцизной продукции, достигла таких масштабов, что уже угрожает национальной безопасности государства, говорит глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Мы уже полтора года пытаемся по-разному решить проблему контрабанды, однако гордиться до сих пор ничем. Именно поэтому этот вопрос вышел на высший государственный уровень", - говорит он.

Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что в случае принятия проекта №5420, органы правопорядка смогут использовать негласные разыскные действия при расследовании дел в отношении контрабанды.

"Это позволит ловить не мелких контрабандистов, перевозящих несколько пачек сигарет, а крупные сети, преступные организации, которые часто действуют от имени "воров в законе". Они как раз и составляют основную угрозу для нормального товарооборота между странами", - говорит парламентарий.

Среди прочего проект президентского закона предлагает ввести уголовную ответственность и за недостоверное декларирование товаров.

В частности, для подакцизной контрабанды президентский законопроект предлагает установить штраф в 340-680 тыс. грн или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет для правонарушений, где общая стоимость предметов контрабанды составляет от 56,75 тыс. грн до 454 тыс. грн. Такое преступление предлагается расценивать как контрабанду в значительных объемах.

Если подакцизную контрабанду в значительных объемах совершает ранее судимое лицо, группа лиц по предварительному сговору или чиновник с использованием служебного положения, штраф возрастает до 1,27-2,04 млн грн или лишение свободы на срок 6-11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

"Объемы штрафов должны быть существенными для тех, кто этой контрабандой занимается", - объясняет Монастырский и добавляет, что без криминализации контрабанды продвинуться в борьбе с ней будет сложно.

"Экономическая правда" также отмечает, что уголовная ответственность за товарную контрабанду, в том числе подакцизной группы, установлена в Италии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Швеции, Германии, Венгрии и других.