Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ застрял, удирая от украинских пограничников. Видео

В Сумской области вблизи украинской границы с Россией застрял "УАЗ", загруженный контрабандной красной икрой производства страны-агрессора.

Грузовик выявили поздно вечером 12 ноября неподалеку села Порозок Великописаривского района. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда пограничники и сотрудники СБУ пытались задержать нарушителя, машина совершила несколько опасных маневров и застряла на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию РФ.

В кузове грузовика украинские правоохранители нашли 11 контейнеров, заполненных икрой горбуши (в общей сложности 275 кг). На ящиках были этикетки, где указывалось место производства товара – Камчатка.

Пограничники сообщили, что о возможной незаконной перевозке их проинформировала Служба безопасности.

Грузовик пересек границу Украины незаконно, без автомобильных номеров. Стоимость икры, которую перевозили контрабандисты, оценивается в около 1 млн гривен.

Товар конфисковали, согласно протоколу, его должны передать в Фискальную службу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пограничники Подольского отряда в Одесской области обнаружили оригинальный "девайс" контрабандистов – своеобразную подводную лодку. Она имела герметичные отсеки, а по периметру была оборудована баллонами со сжатым воздухом.