Конфликт Венгрии и Украины на Закарпатье устроила Россия – ИС
В видеообращении якобы патриотов с угрозами в адрес украинцев венгерского происхождения заметили влияние России.
Об этом в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Алексей Копытько, отметив, что запись якобы с членом "Правого сектора" выглядит постановочной и нехарактерна для них.
"Зато она весьма характерна для наших "запоребриковых мышебратьев". Как и нездоровая тяга к съемкам постановочных сюжетов в липовых локациях (например, россияне смастерили несколько роликов о якобы протестах на предприятиях Харькова, Киева, Запорожья и других областей с требованиями "восстановить экономические связи"; эти грубые подделки быстро разоблачили). Скорее всего и "Берегово" снимали где-нибудь на территории ОРДЛО", – высказал он свое мнение.
Копытько также напомнил другие случаи, когда в Украине специально создавали антивенгерские инциденты. Например, когда было совершено нападение на венгерский культурный центр в Ужгороде.
"В феврале 2018 года в Ужгороде случилось два нападения на венгерский культурный центр. Оба раза имитировали "украинских нацистов"… Всех исполнителей нашли. К украинским националистам они никого отношения не имели. Но сразу после нападения на ВКЦ один венгерский деятель заголосил, что в Закарпатье следует немедленно ввести миссию ОБСЕ, как на Донбасс. Как знал. И разгоняли этот нечеловеческий визг российские медиа, которые всегда участвуют в подобных информацийно-психологических операциях", – отметил эксперт.
Далее он указал, что ранее украинские правоохранители предотвратили взрыв памятника на Верецком перевале, Карпаты.
"Тоже планировали имитировать "нацистов", но оказался чистый криминал с заказчиками в виде бежавших в РФ регионалов. В общем, наиболее известные атаки "украинских националистов" против венгров оказались полнейшей липой с явным российским душком", – подытожил Копытько.
Напомним, что глава МВД Арсен Аваков жестко отреагировал на угрозы украинцам венгерского происхождения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.
Позже венгры Закарпатья объяснили, почему украинские депутаты спели гимн чужой страны.
При этом Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов закарпатской ОТО, которые спели гимн Венгрии во время принятия присяги, на наличие состава преступления.