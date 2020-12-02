Конфликт Венгрии и Украины на Закарпатье устроила Россия – ИС

В видеообращении якобы патриотов с угрозами в адрес украинцев венгерского происхождения заметили влияние России.

Об этом в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Алексей Копытько, отметив, что запись якобы с членом "Правого сектора" выглядит постановочной и нехарактерна для них.

"Зато она весьма характерна для наших "запоребриковых мышебратьев". Как и нездоровая тяга к съемкам постановочных сюжетов в липовых локациях (например, россияне смастерили несколько роликов о якобы протестах на предприятиях Харькова, Киева, Запорожья и других областей с требованиями "восстановить экономические связи"; эти грубые подделки быстро разоблачили). Скорее всего и "Берегово" снимали где-нибудь на территории ОРДЛО", – высказал он свое мнение.

Копытько также напомнил другие случаи, когда в Украине специально создавали антивенгерские инциденты. Например, когда было совершено нападение на венгерский культурный центр в Ужгороде.

"В феврале 2018 года в Ужгороде случилось два нападения на венгерский культурный центр. Оба раза имитировали "украинских нацистов"… Всех исполнителей нашли. К украинским националистам они никого отношения не имели. Но сразу после нападения на ВКЦ один венгерский деятель заголосил, что в Закарпатье следует немедленно ввести миссию ОБСЕ, как на Донбасс. Как знал. И разгоняли этот нечеловеческий визг российские медиа, которые всегда участвуют в подобных информацийно-психологических операциях", – отметил эксперт.

Далее он указал, что ранее украинские правоохранители предотвратили взрыв памятника на Верецком перевале, Карпаты.

"Тоже планировали имитировать "нацистов", но оказался чистый криминал с заказчиками в виде бежавших в РФ регионалов. В общем, наиболее известные атаки "украинских националистов" против венгров оказались полнейшей липой с явным российским душком", – подытожил Копытько.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков жестко отреагировал на угрозы украинцам венгерского происхождения.

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