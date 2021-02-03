Конфликт между командованием ВСУ и министром обороны: журналист раскрыл детали скандала

Между главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном возник конфликт, из-за которого тормозится ряд очень важных для армии решений.

Об этом пишет "24 канал". Отмечается, что в последнее время они не общаются друг с другом. В то же время журналист Юрий Бутусов уточнил, что на главу Минобороны подали в суд, а против командования ВСУ ГБР начало расследование.

Как пишет главред "Цензор.Нет" в своем блоге, впервые в истории командование ВСУ через суд отказывается выполнять ряд приказов министра обороны.

"Согласно судебным реестрам, действующие руководители армии главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, экс-командующий Медицинскими силами Игорь Хоменко и командующий Воздушными силами Сергей Дроздов подали в суды против министра обороны Андрея Тарана", – пояснил он.

Журналист отметил, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло несколько уголовных производств против командования ВСУ. В частности, по его данным, расследуется коммерческая деятельность военной авиации и госсзакупки на миллиарды гривен, которые, как убеждены в Минобороны, несут признаки коррупции или некомпетентности.

"Чтобы показать глубину пропасти: главком ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран с октября 2020 года не разговаривают и не поддерживают отношений. Во время совместных мероприятий Хомчак и Таран избегают даже здороваться на глазах у своих подчиненных! Полное отсутствие контактов и неприкрытая ненависть друг к другу просто парализовала работу в руководстве обороны страны", – подчеркнул Бутусов.

По словам журналиста, Офис президента и сам глава государства, который также является верховным главнокомандующим, неспособны решить конфликт и наблюдают за ним уже много месяцев.

"Впервые во время войны, министр и главком прекратили нормальную совместную работу, впервые верховный главнокомандующий равнодушно смотрит на полный паралич военного управления, не пытаясь исправить острейший кризис, впервые война стала вестись публично – в судах, впервые Министерство обороны и ВСУ показывают неспособность организовать элементарное взаимодействие", – добавил он.

В то же время представитель комитета Верховной Рады по национальной безопасности Ирина Верещук заявила, что в ОП знают о конфликте и он находится у них на контроле. А если его не удастся решить, что члены профильного комитета обратятся к Зеленскому.

"То, что мы сегодня видим, выходит за рамки общепринятого понимания того, как нужно решать конфликты внутри оборонного ведомства", – сказала Верещук.

Она добавила, что Тарана и Хомчака пригласили на заседание комитета 3 февраля, гдебудут заслушаны их позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ еще в начале декабря 2020 года появилась информация, что в Офисе президента рассматривают возможность увольнения Хомчака и Тарана из-за "постоянного конфликта" между ними.