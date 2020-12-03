Компания тестя зама Ермака получила 1,5 га земли в Киеве – расследование

Киевсовет выделили 1,5 га земли стоимостью около 32 млн грн в столице компании "Дейринг Капитал", совладельцем которой является Александр Павлушин – тесть заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом пишет Bihus.info. Уточняется, что речь идет об участке в Святошинском районе на улице Краснова, 33 (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

Земля передана в аренду на 10 лет под строительство жилого комплекса, а решение было принято после назначения Татарова заместителем Андрея Ермака.

"Проект этого решения был зарегистрирован в конце июля, за две недели до назначения Олега Татарова в Офис президента, а в повестку дня он попал в сентябре – уже после того как Татаров стал заместителем главы Офиса", – отметили журналисты.

По данным издания, "Дейринг Капитал" была зарегистрирована в октябре 2019 года и о деятельности компании отсутствует какая-либо информация. Ее владельцами указаны три человека: Александр Павлушин, Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко.

Адрес регистрации – Антоновича, 131, где недвижимостью владеет Татаров и его жена Татьяна. Сам Павлушин указан владельцем двухкомнатной квартиры в жилом комплексе на улице Малевича, 89, примерная стоимость которой составляет 4 млн грн.

Родом тесть заместителя главы ОП из Кировоградской области. Там он зарегистрирован как ФЛП, которое занимается маршрутными перевозками. Другой информации о бизнесе Павлушина, который может быть связан со строительством, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Татаров фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

По данным журналиста Юрия Бутусова, подозрение Татарову должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.

Также в НАБУ заявили о давлении на следствие со стороны Офиса генерального прокурора.