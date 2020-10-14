Компании заместителя Вилкула могут использовать городской бюджет Кривого Рога – СМИ

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, скорее всего, не имеет отношения к фирмам, которые тратят деньги городского бюджета, все может быть завязано на его заместителях и помощниках.

Например, речь может идти об Андрее Гальченко и Александре Катриченко. Журналисты считают, что на деятельность компаний, к которым они могут иметь отношения, тратятся большие суммы из бюджета Кривого Рога, передает сайт Политрады.

"Гальченко – бывший народный депутат от "Оппозиционного блока", который в 2018 году голосовал против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. С ним связанно большое количество компаний, которые "берут" деньги из городского бюджета", – говорится в информации издания.

По данным журналистов, одной из таких фирм, которая "работает" больше всех, оказалась ООО "АЛ ИНВЕСТСТРОЙ". В период с 2016 по 2020 год компания, вроде как, сумела провести работ на общую сумму более 500 млн грн. Она принимала участие в 146 тендерах, из которых 113 оказались успешными.

Половину средств фирма, якобы, получила от Управления капитального строительства Криворожского городского совета. В тоже время многие активисты указывают, что качество проделанных работ оставляет желать лучшего. После проведения экспертизы, якобы было установлено, что во время ремонта городской больницы №10 и инфекционной больницы №1 использовалось намного меньше стройматериалов, чем заложено в проекте. Правоохранители также проверяют деятельность "АЛ ИНВЕСТСТРОЙ" на других объектах города.

В орбиту Гальченко, по информации журналистов, может входить киевская фирма "Современные грузовики", на счета которой в прошлом году было перечислено более 60 млн грн. Мол, она стала посредником между изготовителем троллейбусов и КП "Городской троллейбус". Следствием установлено, что фирма-прокладка продавала городу одну единицу техники приблизительно на 1 млн грн дороже.

Журналисты сообщают, что по той же схеме могут работать и другие предприятия, которые, скорее всего, курирует Гальченко. В пул фирм, приближенных к заместителю главы горсовета, якобы, попадают следующие:

ЧП "Динар плюс" (освоила 30 млн грн на замене окон и дверей в здании аэровокзала, ремонт ограждения);

ООО "ФАСТ БИЛД" (получила 17 млн грн за строительство моста в парку Гагарина);

ООО "САПСАН-КР" (с 2016 года провела ремонтные работы на суму 40 млн грн);

ЧП "ГОЛДРЕМБУД" (с 2016 года провело ремонтные работы в зданиях города на суму 37 млн грн).

Касательно Александра Катриченко, пишут журналисты, то близкими к нему называют ряд частных компаний, которые могут осваивать бюджетные средства в сфере образования. За его содействия, якобы, ЧП "ВКФ "КОНКОРД" получило множество тендеров на ремонт образовательных учреждений на общую сумму более 27 млн грн.

"Еще одна компания, которая работает в сфере образования – ООО "Теплоенерго КР" – является монополистом по ремонту систем отопления в школах Кривого Рога. С 2017 года горсовет перечислил компании 10,7 млн грн за предоставленные услуги", – подытожили в медиа.