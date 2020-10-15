Компании, близкие к руководству Кривого Рога, подозревают в отмывании бюджетных денег – СМИ

Правоохранительные органы расследуют хищение бюджетных средств компаниями, которые являются близкими к руководству Кривого Рога.

За последние годы они освоили, в частности якобы и на похоронном бизнесе, большие суммы денег, передает Политрада.

По информации журналистов, причастными к махинациям могут быть следующие фирмы:

ООО "УКРСПЕЦТЕХИНВЕСТ" (освоило 34,2 млн грн в 2019 году на закупку техники для коммунальщиков города);

ООО "Фирма "Васил" (использовало 19,5 млн грн в 2019 году на обустройство детских спортивных площадок);

ООО "ТД "Альфатех" (продало городу спецтехнику за 5,6 млн грн);

ООО "Бипер Технолоджы" (за 4,5 млн грн продало городу спецтехнику и оборудование);

ООО "ДСК Украина" (произвело ремонт в общежитиях за 6,2 млн грн);

ООО "Теплокомфорт" (с 2018 по 2020 год фирма обустроила три общественных туалета и занималась их уборкой за 9,9 млн грн);

ООО "ТД Инстал" (за 27 млн грн ремонтировало фонтан в городском парке и установила счетчики в нескольких районах города);

ЧП "Чистоград" (за последний год получило от города 11 млн грн за утилизацию мусора);

ООО " РЕМСПЕЦБУД КР" (за 3,4 млн грн закупило для города мусорные контейнеры).

"Также власти города очень обеспокоены состоянием кладбищ, конечно, не просто так. В материалах уголовных производств фигурирует компания ООО "Строительный альянс сооружения", которое получило тендер на сооружение кладбища за 12 млн грн, но стоимость работ была существенно завышенной", – говорится в материале расследования.

Причастной к "схемам" на кладбищах называют также компанию ООО "РИТ-ТРАНС". Отмечается, что с 2016 года она получила от горсовета 14 млн грн на захоронение местных жителей.

Город оплачивает работы по содержанию кладбищ: в 2019 году ООО "АВТО-УСЛУГА КР" получило 10,7 млн грн за свои работы (стоит отметить, что это единственный тендер компании за все время ее существования). Также власти позаботились об охране кладбищ и общежитий, за что из городского бюджета города фирма "КР 1" получила 20 млн грн.