Командующий ВВС ВСУ оценил предварительные выводы о катастрофе Ан-26
Дроздов опасается искажения фактов относительно чувствительной темы
Также его беспокоит риск вмешательства в работу расследователей
Он озвучил свою позицию по поводу версии, выдвинутой вице-премьером Уруским
Командующий ВВС ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов прокомментировал предварительные выводы о причинах катастрофы Ан-26 под Харьковом. Он отметил, что заявление главы правительственной комиссии, вице-премьер-министра Олега Уруского о сочетании ошибок экипажа, организаторов полетов и технических неисправностей самолета пока рано считать окончательным ответом об обстоятельствах трагедии.
В то же время, военный не исключил, что самолет мог разбиться из-за описанных совпадений. Впрочем, в интервью "РБК-Украина" он призвал дождаться всех официальных выводов расследования.
"Надо дождаться окончательных официальных заявлений по расследованию, заключений соответствующих экспертиз. Этот вопрос очень чувствительный и важно, чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссий, искажения фактов, в том числе и информационного", – подчеркнул Дроздов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Впрочем, в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Впоследствии вицепремьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.
20 октября стало известно, что Кабинет министров и Министерство обороны Украины в частности осуществили выплату компенсаций семьям курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом на Харьковщине.
Семьям экипажа выплата будет осуществлена после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.