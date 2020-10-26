Командующий ВВС ВСУ оценил предварительные выводы о катастрофе Ан-26

Командующий ВВС ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов прокомментировал предварительные выводы о причинах катастрофы Ан-26 под Харьковом. Он отметил, что заявление главы правительственной комиссии, вице-премьер-министра Олега Уруского о сочетании ошибок экипажа, организаторов полетов и технических неисправностей самолета пока рано считать окончательным ответом об обстоятельствах трагедии.

В то же время, военный не исключил, что самолет мог разбиться из-за описанных совпадений. Впрочем, в интервью "РБК-Украина" он призвал дождаться всех официальных выводов расследования.

"Надо дождаться окончательных официальных заявлений по расследованию, заключений соответствующих экспертиз. Этот вопрос очень чувствительный и важно, чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссий, искажения фактов, в том числе и информационного", – подчеркнул Дроздов.

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