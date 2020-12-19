Командующий Воздушных сил Дроздов заявил, что не считает себя виновным в катастрофе Ан-26 под Чугуевом

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, которому ГБР вручило подозрение по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года, заявил, что не понимает обвинений в свой адрес.

Свое мнение генерал-лейтенант высказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-каналеShuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня я получил сообщение о подозрении. Я себе задаю вопрос: с какой целью и для чего это все делается, кто и какие цели преследует. Я хочу сказать, что 20 ноября 2020 акт технического расследования катастрофы АН-26 был утвержден и в нем определены причины, которые привели к катастрофе", – сказал Дроздов.

Он отметил, что по этим выводам ГБР должна была определить виновность и степень виновности должностных лиц и всех причастных к этой катастрофе.

"Неоднократно я высказывал предложения по поводу состояния техники, ее модернизации. И если бы руководство государства прислушалось к словам о морально устаревшей технике и необходимости приобретения современной, возможно, не было бы этой трагедии" – сказал командующий.

Напомним, 18 декабря Дроздову было объявлено подозрение в деле о падении самолета Ан-26 с курсантами неподалеку от Чугуева в Харьковской области. В Государственного бюро расследований считают, что управлять самолетом разрешили человеку без должного опыта.

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