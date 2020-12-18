Командующему Воздушных сил объявили подозрение по делу о крушении АН-26 под Чугуевом

Командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову объявлено подозрение в деле о падении самолета Ан-26 с курсантами неподалеку от Чугуева в Харьковской области.

Следователи Государственного бюро расследований считают, что управлять самолетом разрешили человеку без должного опыта. Об объявлении подозрения сообщили во время пресс-конференции в ГБР 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что Бюро получило доказательства, на основании которых обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов, которые допустили нарушения в своей служебной деятельности.

"Мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, также уведомлен о подозрении командующий Воздушных сил ВСУ, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", – заявил начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Приймачок.

Так, Дроздову вручили подозрение в халатном отношении к служебным обязанностям, повлекшем тяжкие последствия. Если вину генерал-полковника докажут, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

В то же время ГБР проводит расследование и по статье о бездеятельности военной власти. Наказание за это более серьезное – от 7 до 10 лет за решеткой.

Отметим: ранее командующий ВВС ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов прокомментировал предварительные выводы о причинах катастрофы Ан-26 под Харьковом. Он говорил, что заявление председателя правительственной комиссии, вице-премьер-министра Олега Уруского о сочетании ошибок экипажа, организаторов полетов и технических неисправностей самолета "рано считать окончательным ответом об обстоятельствах трагедии".

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