Командование Медсил ВСУ закупило непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн – ГБР

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Командование Медсил ВСУ закупило непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн – ГБР

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в мае 2020 года закупило на 11 млн гривен аппараты искусственной вентиляции легких, которые оказались непригодными для использования.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований. В ведомстве уточнили, что комплектация и технические характеристики оборудования не соответствуют требованиям тендерной документации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Для нужд ВСУ на 11 млн закупили непригодные аппараты ИВЛ.

"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию, что в мае 2020 представителями командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако, их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", – сказано в сообщении.

Следователи ГБР провели обыски .

Следователи ведомства 16 февраля провели обыски по месту работы и жительства фигурантов в Киеве. Были изъяты мобильные телефоны и другие документы, свидетельствующие о преступной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

ГБР расследует закупку непригодных аппаратов ИВЛ для ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было завершено расследование закупки 11 тысяч некачественных бронежилетов чиновниками Минобороны на 42 миллиона гривен.

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