Командование Медсил ВСУ закупило непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн – ГБР

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в мае 2020 года закупило на 11 млн гривен аппараты искусственной вентиляции легких, которые оказались непригодными для использования.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований. В ведомстве уточнили, что комплектация и технические характеристики оборудования не соответствуют требованиям тендерной документации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию, что в мае 2020 представителями командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако, их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", – сказано в сообщении.

Следователи ведомства 16 февраля провели обыски по месту работы и жительства фигурантов в Киеве. Были изъяты мобильные телефоны и другие документы, свидетельствующие о преступной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было завершено расследование закупки 11 тысяч некачественных бронежилетов чиновниками Минобороны на 42 миллиона гривен.