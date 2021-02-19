Командиры в зоне ООС сами могут решать, открывать ли ответный огонь, – Данилов

Командирам в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе не нужно согласовывать с вышестоящим командованием вопрос об ответном огне по врагу.

Об этом на брифинге 19 февраля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Он пояснил, что каждый командир лично отвечает за своих подчиненных, а поэтому он может принимать решение в пределах своей компетенции. В случае угрозы жизни военнослужащих, у него есть право решать открывать ответный огонь или нет.

На заседании также был заслушан доклад главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. Решения, принятые по этим вопросам, засекречены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.