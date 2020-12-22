Командира воинской части в Чугуеве арестовали по делу о катастрофе Ан-26

Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога командира военной части Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Глазунова по делу о катастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом сообщило Громадське со ссылкой на информацию корреспондента из зала суда. По информации следствия, Глазунов допустил проведение учебных полетов методом "конвейера" – самолет после совершения одного вылета не останавливается для проведения технического осмотра, а сразу выполняет следующий.

По мнению прокуроров, из-за этого экипаж Ан-26 узнал о поломке в воздухе и не смог оперативно решить проблему.

Также обвинение отметило, что было превышено количество людей на борту. В полете участвовали 18 штурманов вместо 10. При этом в самолете находилось всего 10 кислородных масок и парашютов.

Кроме того, следователи подчеркнули, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущенным на борт.

Прокуратура просила взять под стражу Глазунова, а адвокат подозреваемого Сергей Рогозин просил оставить ходатайство без удовлетворения, отметив, что его подзащитный не собирается скрываться.

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