Командира террористов "ДНР" отправили за решетку на 9 лет

Борис Бондарь Расследования 18:31, 5.10.2020 Обновлено: 18:46, 5.10.2020

Жителя Мариуполя, воевавшего на стороне незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в должности "командира взвода" боевиков "ДНР", приговорили к девяти годам лишения свободы.

Решение вынес суд, передает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. Установлено, что с 2014-го по 2018 год житель Мариуполя занимал должность руководителя отделения гаубично-артиллерийского дивизиона.

Он входил в составе специального подразделения "Славянск" 1-й отдельной штурмовой бригады "ДНР".

За это время успел поучаствовать в боевых действиях против украинской армии в районе населенных пунктов Донетчины – Васильевка Старобешевского района, Староласпа Тельмановского, Спартак Ясиноватского, а также Авдеевки, Углегорска и Дебальцево.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что бывший террорист "ДНР" сдался СБУ и предоставил важные доказательства участия России в войне на Донбассе.

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