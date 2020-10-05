Командира террористов "ДНР" отправили за решетку на 9 лет

Жителя Мариуполя, воевавшего на стороне незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в должности "командира взвода" боевиков "ДНР", приговорили к девяти годам лишения свободы.

Решение вынес суд, передает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. Установлено, что с 2014-го по 2018 год житель Мариуполя занимал должность руководителя отделения гаубично-артиллерийского дивизиона.

Он входил в составе специального подразделения "Славянск" 1-й отдельной штурмовой бригады "ДНР".

За это время успел поучаствовать в боевых действиях против украинской армии в районе населенных пунктов Донетчины – Васильевка Старобешевского района, Староласпа Тельмановского, Спартак Ясиноватского, а также Авдеевки, Углегорска и Дебальцево.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что бывший террорист "ДНР" сдался СБУ и предоставил важные доказательства участия России в войне на Донбассе.