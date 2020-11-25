Командира подразделения Нацгвардии уличили в работе на Генштаб РФ

Контрразведка СБУ разоблачила на государственной измене командира подразделения Национальной гвардии, который работал на российскую разведку.

Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба СБУ. Подозреваемого задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, в 2019 году военнослужащий был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ.

"По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов", – сказано в сообщении.

Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

В ходе проведения следственных действий по месту службы и жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности нацгвардейца.

В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года Служба безопасности Украины открыла 81 уголовное производство по фактам государственной измены, участия в террористических группировках, а также диверсий, шпионажа и терактов.