Командир 'киборгов' ответил на манифест российских ветеранов против войны в Украине

Командир роты "киборгов" – украинских военнослужащих, которые защищали Донецкий аэропорт, сделал ряд замечаний к манифесту российских ветеранов, выступивших против войны с Украиной.

Их Андрей Шараскин озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 7 мая, напомнив об оккупированном Россией Крыме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хороший манифест, но там есть несколько неточностей. Совсем не говорится о Крыме, а только о Донбассе. И второе – у нас нет сепаратистов, у нас есть колаборанты. Потому что руководили всеми операциями с самого начала россияне", – пояснил командир.

Шараскин уточнил, что колаборанты – это только небольшая часть тех, кто воюет против Украины, а главным инициатором агрессии и войны является Россия.

В свою очередь автор манифеста Сергей Гуляев согласился с тем, что речь идет именно о российско-украинской войне.

Также он подчеркнул, что украинский Крым был незаконно аннексирован Россией, а Донбасс служит для отвлечения внимания от полуострова.

"Донбасс служит для отвлечения внимания от Крыма, территорией торга, которую Россия готова отдать, если перестанут заикаться о Крыме", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гуляев зарекся воевать против Украины, а также рассказал о друге, у которого погиб сын-"киборг", защищавший Донецкий аэропорт.