Команда Семенченко работала на ФСБ России? 10 интересных моментов из скандального интервью

Бывшие бойцы батальона "Донбасс", Анатолий "Гал" Виногродский и Сергей "Тезка" Ружицкий, которые руководили частной военной компанией Donbass Battalion corporation, дали интервью изданию "Украинская правда". Они рассказали о своей версии событий, связанных с "ЧВК Семенченко" и ответили на обвинения СБУ.

Однако в их ответах прослеживается вероятная связь как деятельности самой организации, так и Семена Семенченко с ФСБ России... По крайней мере, если верить словам самих "побратимов" Семенченко-Гришина.

Итак, OBOZREVATEL собрал 10 резонансных признаний о частной военной компании Семенченко.

1. Военную кампанию бывшего депутата ВР и атошника Семена Семенченко, так называемую "ЧВК Семенченко", финансировал 59-летний бизнесмен и гражданин Казахстана Сергей Борисенко. Бывшие бойцы батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский и Сергей Ружицкий считают Борисенко агентом ФСБ.

"Предполагаю, что его глобальная задача была как представителя ФСБ – дискредитация добровольческого движения", – сказал "Гал".

Тут с господином Виногродским трудно не согласиться, потому что значительная часть деятельности Семенченко и его соратников действительно выглядит как дискредитация добровольческого движения.

2. Виногродский также признался, что после регистрации в США ЧВК "Donbass Battalion corporation", началась активная подготовка бывших украинских военных для работы по военному контракту. Людей подбирали по физическим данным и отправляли на обучение в Польшу: "В это время плотно присоединился Борисенко (вероятный агент ФСБ. – ред). Он сказал, что хочет получить 25% акций этой компании... Это означало, что вся деятельность будет подчиняться ему".

По сути, Борисенко мог использовать людей Семенченко, в том числе – и для антиукраинских акций, которые бы подрывали интересы Украины, в том числе и в войне с Российской Федерацией.

Например, блокада поставок угля, металла и древесины в Украину в декабре 2016 года, в которой Семенченко выступил одним из организаторов. Украина в то время переживала энергетические проблемы, а бывший комбат еще и присоединился к их увеличению и фактически лишил украинские энергетические компании дешевого угля – и это в период энергетического противостояния с РФ.

3. Соратники Семенченко признали создание международной военной компании Donbass Battalion corporation. Это частная военная компания, которую бывшие бойцы "Донбасс" зарегистрировали в США.

Она должна была нанимать бывших украинских бойцов для работы в "горячих точках" других государств по заказу местной официальной власти или коммерческих структур. Речь шла, в частности, о Сирии, Ираке, Афганистане, Алжире. Это страны, где время от времени вспыхивают в том числе военные и гражданские конфликты.

4. Контрактники из Donbass Battalion corporation (зарегистрированной именно как военная, а не охранная компания), в том числе должны были охранять нефтеперерабатывающие заводы в Сирии и Афганистане, где находятся и российские наемники ЧВК Вагнера.

Виногродский и Ружицкий в интервью заверили, что контрактники ни в коем случае не брали бы участия в боевых действиях. В их обязанности, вроде бы, должна была входить организация военной логистики, обучение военных специалистов, гуманитарные миссии, разминирование, охрана арестованных, охрана территории, объектов, а также личная охрана.

На подобных работах, в частности в Сирии "работают" и российские наемники. Кроме охраны нефтеперерабатывающих заводов, они активно участвуют в различных военных и гражданских конфликтах.

5. Бывшие руководители ЧВК Семенченко предполагают, что Сергей Борисенко в том числе мог финансово поддерживать Михаила Саакашвили.

Напомним, что в 2017 году, тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили получил полмиллиона долларов от беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом свидетельствовала аудиозапись разговора якобы между одним из соратников Саакашвили Северионом Дангадзе и "представителем беглого олигарха Сергея Курченко".

6. Возможно, что именно Сергей Борисенко подстрекал Семена Семенченко блокировать улицу Грушевского в 2017-2018 годах в рамках так называемого "Михомайдана" (логично предположить, по указанию ФСБ) для дестабилизации социально-политической ситуации в Украине. К слову, эти протесты неоднократно комментировали в Кремле, отмечая, что ситуация в Украине "далека от стабильности".

Организаторы, среди которых был как Семенченко, так и Саакашвили, заявляли (или прикрывались такими заявлениями), что их цель – побудить депутатов принять ряд законопроектов и ускорить судебную реформу.

13 марта Национальная полиция показала видеозапись, на которой Семенченко выносил сумки из палаточного городка незадолго до его демонтажа 3 марта.

7. Виногродский и Ружицкий не признают, что в рамках работы в охранных фирмах, которые также связывают с интересами Семенченко, по сути занимались рейдерским захватом предприятий. Такие действия они называют "защитой собственности".

"Обращались к Семену, в основном, фермеры, обращались граждане как к депутату по различным вопросам, в которых их обижали. Фермеры – по поводу рейдерства, граждане – по поводу незаконных строек. Через меня документы передавались юристам "Бизнес стражи", они делали юридическую оценку и после этого, если была необходимость, ребята из "внутреннего корпуса" выбивали из объектов "титушок", – уточнил Виногродский.

В частности, в марте 2018 года правоохранители выяснили, что тогдашний народный депутат Семенченко стоит за рейдерским захватом и разбойным нападением в июле 2017 года в Кировоградской области. И это лишь один из эпизодов "рейдерской деятельности" бывшего атошника.

8. Работали в интересах украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Журналисты "Слідство.інфо" опубликовали собственное расследование о деятельности ЧВК. По их наблюдениям, компания в течение последних лет работала в интересах Игоря Коломойского. Расследователи заметили участие "донкорповцев" в событиях, к которым имел заинтересованность бизнесмен, в том числе на одной из строек.

Виногродский и Ружицкий это отвергают, мол, фирма "Донкорп" имела к этому косвенное отношение.

"К нам обратились застройщики, которые помогали батальону "Донбасс" с 2014 года, что от них требуют 40 000 долларов за возможность строить. Застройщики возмутились, не дали денег, и те начали их блокировать... Говорить, что поддерживали Коломойского – крайне некорректно... В этой ситуации его застройка была законна, и обратились к нам из-за того, что от него незаконно требуют деньги, мы лупим "титушок" за любому поводу".

9. После закрытия Donbass Battalion corporation, была создана новая охранная фирма "Донкорп". По словам бывших бойцов "Донбасса" финансовым директором стал сын [агента ФСБ] Сергей Борисенко – Илья. Он был финансовым директором, отвечал за движение финансов. По предположению Ружицкого, старший Борисенко поставил сына финансовым директором для контроля финансов.

"Борисенко решил, что надо создавать армию, и она должна подчиняться ему – как он скажет, так и будет", – уточнил он.

10. 2 декабря 2018 Семена Семенченко задержали в Тбилиси, куда он прилетел в качестве наблюдателя на президентских выборах 29 ноября. Однако на самом деле, как известно со СМИ, он вместе с бывшими бойцами батальона "Донбасс" поддерживали там оппозиционные протесты под руководством Саакашвили.

Во время обысков в гостиничных номерах, где они жили, было обнаружено пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы. Самому Семенченко удалось избежать ареста благодаря дипломатическому паспорту – в то время он был депутатом ВР.

Об этом скандале в интервью вспоминают и его бывшие побратимы. Мол, Семенченко под давлением Борисенко (ох опять тот Борисенко) взял в Тбилиси нескольких человек из "Донбасса". Когда их разоблачили, сам Семенченко избежал ареста, а его сообщники отсидели в грузинской тюрьме 2 месяца.

Выводы, как говорится, делайте сами.