Колонизаторы будут бежать из Крыма по Крымскому мосту, – Сенченко

Гражданам России, незаконно переехавшим на постоянное место жительства в Крым, придется организованно и быстро покинуть украинский полуостров по Крымскому мосту, как только он будет деоккупирован.

Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко. "Это люди, которые незаконно въехали на территорию другой страны. В этом случае им будет дан срок, может быть, две недели на организованный выезд с территории Украины", – сказал он.

Сенченко назвал таких россиян колонизаторами и заметил, что их дальнейшую судьбу в плане поездок в Крым будет решать Украина.

"Получат ли они в дальнейшем визу или возможность приезжать в Украину – я не знаю. Это уже решит украинское государство. Но то, что они должны будут очень быстро и организованно выехать по своему мосту (Крымскому мосту, – Ред.) к себе на родину – это бесспорно", – подчеркнул он.

По мнению Сенченко, количество российских переселенцев-колонизаторов могло бы быть значительно большим, если бы Северо-Крымский канал продолжал подавать воду в Крым.

"Самый главный процесс, который сдерживает перекрытие Северо-Крымского канала – это процесс незаконной колонизации Крыма. По разным источникам, они незаконно завезли до полумиллиона граждан РФ, как они думают, жить навсегда в Крым. Но если бы не был перекрыт канал, поверьте, они бы завезли 3 миллиона, и потом выковыривать их оттуда было бы очень сложно", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что в оккупированном Россией Крыму проживает около 400 тысяч переселенцев из РФ. Население растет в больших городах полуострова и военных гарнизонах.