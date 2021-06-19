Названо количество войск и техники РФ у украинской границы: в разведке указали на угрозу

Вблизи границ Украины по состоянию на 18 июня находится около 94 тыс. военных Российской Федерации. Также там размещены более 1 250 танков, 3,2 тыс. боевых бронированных машин, 1,7 тыс. артиллерийских систем различного калибра, 600 боевых самолетов и вертолетов, 90 кораблей и подводных лодок страны-агрессора. В конце июня это количество снова вырастет из-за учений, что создаст дополнительную угрозу.

Такие данные есть у украинской разведки. Количество войск, удерживаемым Кремлем у Украины, в ответ на информационный запрос УНИАН озвучил начальник административного управления Главного управления разведки Минобороны Виктор Мертвиченко.

Он указал, что Министерство обороны Украины действительно фиксирует частичный отвод российских войск, начиная с 22 апреля, когда было объявлено о начале отвода армии и боевой техники.

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Большинство личного состава вернулись от государственной границы Украины и админграницы с временно оккупированной территорией АР Крым в пункты постоянной дислокации ВС РФ.

В то же время на российских полигонах у границ осталась боевая техника.

В Минобороны также указали: ожидается, что в конце июня личный состав вернется на пограничные территории для участия в совместном стратегическом учении армий России и Беларуси "Запад-2021".

"Наращивание группировки ВС РФ вблизи госграницы Украины создаст непосредственную военную угрозу нашему государству", – добавили в разведке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у Офиса президента Украины есть информация, что Россия в рамках учений "Запад-2021" якобы отрабатывает "варианты возможного захвата" трех городов страны: Киева, Харькова и Одессы. В то же время президент Владимир Зеленский уверен, что РФ не заинтересована в полномасштабной войне.